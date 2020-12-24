Otyakmaz: “Doğru yoldayız” Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz: “Bize inanmayanlar vardı” “Beşiktaş karşılaşması önemli bir karşılaşma”

Süper Lig’in 14. haftasında sahasında Gençlerbirliği’ni 31 yenen Sivasspor’da kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, “Bize inanmayanlar vardı. Bu zor günlerde taraftarlarımızın için de bazı çatlak sesler çıkmaya başlamıştı. Bize güvenmelerini söylemiştik. Doğru yolda olduğumuzu görüyoruz” dedi.

Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Gençlerbirliği’ni 31 yendiği maçın ardından stadyum çıkışında gazetecilere açıklamada bulundu.

Otyakmaz, “Toparlayacağımızı biliyorduk. Kovitliler geri döndüğünde ve maç trafiğinde biraz azalma olduğunda, kadromuzun geniş olduğunda galibiyetlerin geleceğinden emindik. Bize inanmayanlar vardı. Bu zor günlerde taraftarlarımızın içinde bazı çatlak sesler çıkmaya başlamıştı. Bize güvenmelerini söylemiştik. Doğru yolda olduğumuzu görüyoruz. Önümüzdeki haftalarda biraz daha üzerine koyacağız. Üst sıraları zorlamaya devam edeceğiz. Kupada da hedefimize devam edeceğiz. İyi bir takımız bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz” dedi.



“Eski hocamızla karşılaşacağız”

Otyakmaz, ligin 15. haftasında Beşiktaş ile oynayacakları maça galibiyet için çıkacaklarını söyleyerek, “Beşiktaş karşılaşması önemli bir karşılaşma. İstanbul'da oyuncu arkadaşlarımızın ayrı bir motivasyona ihtiyacı yok. Önemli bir takımla oynayacaklar. Eski hocamızla karşılaşacağız. Güzel bir olup inşallah puan alacağımız bir karşılaşma olur diye düşünüyoruz” diye konuştu.

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