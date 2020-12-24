Sivas'ta komandoların operasyonları sürüyor

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

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SİVAS, (DHA)SİVAS Jandarma Komutanlığına bağlı komando timi 'Kartallar', Divriği ilçesi kırsalında arazi operasyonlarını sürdürdü.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timi 'Kartallar' ile Divriği Jandarma Asayiş Komando Birliği Komutanlığı'na bağlı timler, Divriği ilçesinde PKK'nın barınma alanlarına ve Karadeniz'e geçiş güzergahına yönelik Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Bekir Pehlivan operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda Delidağ Bölgesi'nde, tarama faaliyeti yapıldı. Operasyon kapsamında dronla arazide tarandı. Timlerin kış şartlarında yaptığı tarama faaliyetinde herhangi bir bulguya rastlanmadı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2020-12-24 18:52:38



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