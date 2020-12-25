Sivasspor, sahasında 158 gün sonra kazandı

Süper Lig’de son iç saha galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında Gençlerbirliği’ni 20 mağlup ederek alan DG Sivasspor, 158 günlük galibiyet özlemini yine bir Gençlerbirliği müsabakasıyla sonlandırdı.
Bu sezon lige kötü başlangıç yapan Sivasspor, iç sahadaki 158 günlük galibiyet özlemini, Gençlerbirliği’ni 31 yendiği maçta sonlandırmayı başardı.
Kırmızıbeyazlılar, Sivas’ta en son geçen sezon Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz 2020 tarihinde Gençlerbirliği’ni 20 yenmişti. Yiğidolar, bu maçtan sonra ligde sahasındaki 6 maçta 2 beraberlik ve 4 yenilgi alarak kötü bir grafik çizdi.
Evinde 6 maçtır galip gelemeyen kırmızıbeyazlılar, dün oynanan karşılaşmada Max Gradel, Hakan Arslan ve Mustapha Yatabare’nin golüyle Gençlerbirliği’ni 31 yenerek 158 gün sonra evinde kazandı.
Yiğidolar’ın bu sezon sahasında oynadığı maçlar şöyle:
Sivasspor: 0 Antalyaspor: 2
Sivasspor: 0 Ankaragücü: 0
Sivasspor: 0 Çaykur Rizespor: 2
Sivasspor: 1 Galatasaray: 2
Sivasspor: 0 Göztepe: 1
Sivasspor: 0 Alanyaspor:0
Sivasspor: 3 Gençlerbirliği:1
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.