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Tödürge Gölü'ndeki dev yayın balıkları kuşları ürküttü

DHA

Tödürge Gölü'ndeki dev yayın balıkları kuşları ürküttü


Hüsnü Ümit AVCIArife Defne ARSLAN/ZARA(Sivas), (DHA)SİVAS'ın Zara ilçesinde bulunan ve 'kuş cenneti' olarak bilinen Tödürge Gölü'de görüntülenen dev yayın balığı görenleri şaşırttı. Belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra, kurbağa, fare, sıçan, ördek gibi canlılarla beslenen dev yayın balıkları göldeki kuş popülasyonunu azaltıyor.
Zara ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Tödürge, kentin en büyük gölü olma özelliğinin yanında tepeli batağan, kızıl boyunlu batağan, leylek, angut, kılördek, karaçaylak, deniz kartalı, saz delicesi ve turna gibi kuş türlerini barındırıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce yaklaşık 10 yıl önce Ulusal Sulak Alan ilan edilen ve avlanma yasağı getirildi. Güzelliği ile doğaseverler ve fotoğrafçıların ilgisini çeken gölde, avlanma yasağı ile birlikte canlı popülasyonunda değişiklik oldu. Özellikle göldeki yayın balıklarının bir hayli irileşti. Avlanma yasağıyla birlikte irileşen yayınlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Boyları 3 metreyi bulan ve belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra, kurbağa, fare, sıçan, ördek ve su kıyısında yaşayan hayvanlarla da beslenen dev yayın balıkları göldeki kuş popülasyonunu azaltmaya başladı.
'ŞU ANDA HİÇ KUŞ YOK'
Göl kenarında 41 yıldır faaliyet gösteren lokantanın işletmecisi Feridun Çeken, "Göl çöküntü bir göldür. 4 bin yıllık bir tarihi var. Tabanın da yerleşim yerleri var. Gölde 5 çeşit balık yaşıyor. Devasa boyutta yayın balıkları var. Şu anda avlanma yasağı var. Avlanma yasağı başlamadan önce binlerce kuş türü vardı. Avlanma yasağı 10 senedir var. Yasağın başlamasından itibaren yayın balıkları çoğaldı. Çoğalan yayın balıkları kuşları alttan çekiyor. Kuşlar bunu hissediyorlar ve uzun süredir gelmiyorlar. Şu anda hiç kuş yok. Av yasağı başlamadan evvel 4-5 tane ben yayın balığı tuttum. 3 metre boyunda 80-100 kilogram ağırlığında balıklar var. Bundan 10 gün önce bir yayın balığı, lokantanın etrafına suyun kenarına gelmişti. Lokantanın etrafında 3 metrelik bir yayın gördük. Geçen kış gelen dalgıçlardan 5 dalgıç göle dalmıştı. Bağırarak geri çıktılar. Tabanda 300 kilogram civarında devasa yayın balıkları olduğu söylediler. Yani bunlar görünüyor. Av yasağı ile birlikte yayın balıkları çoğaldı. Göldeki balık çeşitlerini de azalttı. Etle beslenen balıklar bunlar. Göldeki diğer balıklar azalınca açlıktan kuşları yemeye başladılar. Kuşlara saldırılarından dolayı da yaban kuşları artık gelmiyor" dedi. 
'KUŞLAR KORKULARINDAN GELMİYOR'
Gölün Kuş cenneti olarak ilan edildikten sonra balık avının yasaklandığını ve yayın balıklarının hızla çoğaldığını söyleyen Çeken, "Kuşlar yavaş yavaş kayboldu. Şu anda gölde martı ve balıkçıl var. Bazen de karabatak geliyor. Diğer kuş çeşitlerinden hiçbiri kalmadı. İlk yayın balığı tuttuğumuzda, ağımıza takılmıştı. Teknenin üzerine çıkarmak 1,5 saat sürmüştü. Çok zorlandık. Yayınlar zaten canlı hayvanlarla beslediği için sazanı, gümüş balığını, sarı balıkları ve diğer balıkları azalttı. Günlük ağırlığının yarısı kadar beslenen bir canlı. Yayın etçil bir hayvan. Böyle olduğu için suyun içinde canlı her şeyi yiyor. Bu da balığı, kuşu her şeyi azalttı. Yayın balığının avlanmasına izin verildiği sürece göl eski haline geri dönecek. Yayın balıkları çok hızlı büyüyor. Kuşlar da korkularından gelmiyor. Eski haline dönmesini istiyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit Avcı-Arife Defne ARSLAN
2020-12-25 16:28:52

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