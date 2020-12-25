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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaşlı kadın biriktirdiği yarım milyonu cami için bağışladı

İHA

Yaşlı kadın biriktirdiği yarım milyonu cami için bağışladı

Sivas’ta yaşayan Gülbeyaz Topgül, biriktirdiği 500 bin TL’yi kent meydanında yapımı devam eden cami inşaatında kullanılmak üzere Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’e teslim etti.
Sivas’ta 68 yaşındaki Gülbeyaz Topgül, biriktirdiği yarım milyonu kent meydanında yapımına başlanan Merkez Camii ve Külliyesine bağışlamak istemişti. Ancak devam eden kanser tedavisi nedeniyle geçtiğimiz hafta ameliyat oldu. Çok arzuladığı bağışını gerçekleştiremedi. Bunun üzerine Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Merkez Camii ve Külliyesi Yaptırma Yaşatma Dernek Başkanı Beşir Köksal ve muhasibi Ali Kılıç Topgül’ü evinde ziyaret etti. Geçmiş olsun ziyareti sırasında, Topgül biriktirdiği 500 bin TL nakdi yardımı Başkan Bilgin’e teslim etti.
Hayırsever Gülbeyaz Topgül yaptığı açıklamada, “Allah hepinizden razı olsun. Yaklaşık bir yıl önce Sivas’ımızın merkezine bir cami yapılacağını duydum. Çorba da benimde tuzum olsun istedim, yardım yapabilmek için niyet ettim. Daha önce teslim edecektim ama araya rahatsızlığım girdi. Caminin de temelinin atılmasını bekledik. Çok şükür rabbim ömür verdikçe yardım da bulunmaya da devam etmek istiyorum. Rabbim hayrımızı kabul eylesin inşallah, bana dua edin” ifadelerini kullandı.
Başkan Bilgin ise, hayrı için Topgül’e teşekkür ederek “Hadisi şerifte de buyrulduğu üzere ‘İnsan öldüğü zaman, bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır: Sadakai câriye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat.’ Rabbim sadakai cariyenizi kabul eylesin” dedi. Nakdi yardımı alan Başkan Bilgin, “Yardımına biz şahit olduk, rabbimde kabul eylesin” diyerek; parayı Merkez Camii ve Külliyesi Yaptırma Yaşatma Derneği Muhasibi Ali Kılıç’a makbuz karşılığında teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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