Sivas’ta yılbaşı öncesi sıkı denetim Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi gıda, alkol ve toplu tüketim malzemeleri satan işyerlerini denetledi

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi gıda, alkol ve toplu tüketim malzemeleri satan işyerlerini denetledi.

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için alkol satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi. Ayrıca alkol denetimlerinin yılbaşı günü ve sonrasında da yoğun bir şekilde devam edeceği belirtildi.

Öte yandan korona virüsü tedbirleri kapsamında; fırınlar, market, kasaplar, manavlar ve perakende satış noktaları da denetlendi. Korona virüse karşı bilgilendirme amaçlı yapılan bu denetimlerde özellikle personel hijyeni, el hijyeni, hasta personelin çalıştırılmaması, aletekipmanların ve işletmelerin dezenfeksiyonu, maske, bone ve eldiven kullanımı, işletmelerin havalandırılması, açıkta gıda satışının yapılmaması gibi konuların virüsün yayılmamasında büyük önem arz ettiği anlatıldı.

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