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'Kangal köpekleri, kurtlara içgüdüsel korku salıyor'

DHA

'Kangal köpekleri, kurtlara içgüdüsel korku salıyor'


Hüsnü Ümit AVCIAlperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı ve köpek uzmanı Orhan Yalçınkaya, Kangal köpeğinin, sürüleri başta kurt olmak üzere vahşi hayvanlara karşı koruma görevi yaptığını söyledi. Yalçınkaya, Kangal köpeklerinin kurt gibi, sürülere zarar veren vahşi hayvanlara içgüdüsel korku saldığını belirtti.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde son dönemlerde artan kurt saldırılarından sürüleri korumak için Sivas'tan götürülen 5 Kangal köpeği, Ziraat Odası iş birliği ile üreticilere dağıtıldı. Sürü koruma görevini en iyi yapan ırklar arasında yer alan Kangal köpeği, çobanların da en büyük yardımcısı konumunda bulunuyor. Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı ve köpek uzmanı Orhan Yalçınkaya, sürülerin başta kurt olmak üzere vahşi hayvanlara karşı korunmasında Kangal'ın eşsiz olduğunu söyledi.
'KANGAL, KURTLA RAHATÇA MÜCADELE EDER'
Kangal köpeğinin evcil hayvan olarak yaşayıp vahşi bir hayvanla mücadele edebilen nadir canlılardan biri olduğu belirten Orhan Yalçınkaya, "Kangal köpekleri hiçbir eğitim almaksızın bir sürüde çalıştığı zaman içgüdüsel olarak bulunduğu sürüyü, ortamı veya aileyi koruyabilen bir canlı olduğu için tercih edilmektedir. Yani ekstra bir eğitim olmadan, içgüdüsel olarak evcil bir hayvan olduğu halde vahşi bir kurtla mücadele edebilen nadir canlılardan bir tanesidir. Bunun için de insanlar sürülerini, bulundukları ortamı Kangallara emanet ederek, daha mutlu bir şekilde koruyabilmekteler. Kangal köpeği, kurtla çok rahat mücadele edebilecek bir canlıdır. Kurtların en zayıf noktaları bel kısmıdır. Kangal köpekleri kurdu kovalar ve kurda yaklaştığı anda bir göğüs hamlesiyle kurdun beline darbe indirir. Bel ve omurilik tarafına zarar verir. Sonrasında gerekli savunmasını yaparak sürüyü korur" dedi.
'EKSİ 40 DERECEYE KADAR DAYANIRLAR'
Kangal köpeklerinin kış aylarında en mutlu günlerini geçirdiklerini söyleyen Yalçınkaya, "Kangal köpekleri yazın sıcaktan bunalır ve zorlanabilirler ama kışın eksi 30 eksi 40 derecede hiçbir rahatsızlık duymaksızın hayatlarını devam ettirebilecek bir yapıya sahiptirler. Kurt vahşi bir canlı. Günlük hayatını devam ettirebilmek için bir şekilde beslenebilmesi lazım. Kurt yakalayabildiği doğadaki canlıları yakalıyor. Yakalayamazsa koyun sürülerine saldırıyor. Eğer iyi bir saf ve orijinal Kangal köpeği sürüde ise kurt onu sesinden dahi ne kadar sağlam ve karakterli bir canlı olduğunu anlayıp o sürüye yaklaşmayabiliyor. Başka bir sürüde 5 tane bile Kangal olmayan köpek varsa o sürüye gelip, koyunları alabiliyor ya da zarar verebiliyor. Ama böyle orijinal ve sağlam Kangalların olduğu sürülere yaklaşmaya cesaret edemiyorlar. Kangallar, kurtlara içgüdüsel bir korku salıyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCIAlperen YILDIZ
2020-12-26 08:07:51

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