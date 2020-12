Enerjinin beş yıldızı ÇEDAŞ’ta iş başı yaptı Elektrik dağıtım sektörünün yetişmiş çalışan ihtiyacına çözüm üretmek için başlatılan Enerjinin Yıldızları Projesi’nin ilk mezunları iş hayatına adım attı. Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yüksek Gerilim Sistemleri Dalı’ndan mezun olan başarılı beş öğrenci, ÇEDAŞ’ta iş başı yaptı

Elektrik dağıtım sektörünün yetişmiş çalışan ihtiyacına çözüm üretmek için başlatılan Enerjinin Yıldızları Projesi’nin ilk mezunları iş hayatına adım attı. Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yüksek Gerilim Sistemleri Dalı’ndan mezun olan, başarılı beş öğrenci, ÇEDAŞ’ta iş başı yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile 2018 yılında imzalanan ‘Mesleki Eğitim Protokolü’nün ardından İstanbul, Sivas ve Antalya’da belirlenen üç meslek lisesinde başlatılan Enerjinin Yıldızları Projesi’nin mezunları iş hayatına adım atmaya başladı. Projenin Sivas, Tokat ve Yozgat ayağını üstlenen Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Teknolojileri alanında Yüksek Gerilim Laboratuvarı kuran ve Yüksek Gerilim Sistemleri Dalı’nın oluşmasına katkıda bulanan Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), bölümden mezun olan başarılı beş gence iş imkanı sağlayarak sektöre kazandırdı.

İş hayatına ilk adımı ÇEDAŞ’ta atan Yüksek Gerilim Dalı’ndan mezun öğrenciler, şirket tarafından önce oryantasyon programına alındı. Meslek yaşamları boyunca ihtiyaç duyacakları teknik ve mesleki yetkinlikleri geliştirmek üzere modüler yapıda tasarlanan Teknik Okul Eğitim Programı’na tabi tutulan öğrencilerin sınıf içi, online, uygulamalı parkur ve işbaşı eğitimleriyle sektörde çalışabilecek donanıma sahip olmaları amaçlanıyor. Bu eğitim sürecinin sonucunda öğrenciler, Sivas’ta Divriği, Kangal, Hafik, Yıldızeli ve Zara ilçelerinde Ocak ayından itibaren elektrik teknisyeni olarak göreve başlayacak.

ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, Enerjinin Yıldızları Projesi’yle nitelikli çalışan bulmakta çekilen zorluğun önüne geçildiğini belirterek, “Kesintisiz elektrik ihtiyacını karşılayabilmemiz için bizimde kesintisiz bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Bu sektörde bu işi yapabilecek insan oldukça azdır. Biz bunları teknoloji ile bir araya getirdiğimizde bu işin üstesinden ancak gelebiliyoruz. Sahada çalışacak nitelikli kalifiye elamanları bulmakta oldukça zorlanıyoruz. Bu güçlüğü görünce ÇEDAŞ, AEDAŞ ve BEDAŞ olarak Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile protokol imzalanmıştık. Bu protokol kapsamında ilgili meslek lisesi müdürleriyle birer anlaşma yapılmıştır. Bizim de Sivas ilimizde Anadolu Mesleki ve Teknik Lisesinde yüksek gerilim dalı açılmıştır. 2018 yılında 16 öğrenci buraya müracaat etmiştir. 20182019 eğitim öğretim yılında bu faaliyetlerimize başladık. Başta EPDK mevzuatı olmak üzere hem mevzuatı hem de sahaya yönelik uygulamalı eğitim süreci böylece başladı. Biz orada yine bu çocukların uygulamayı Avrupa standartlarında görebilmesi için yüksek gerilim sistemleri laboratuvarı kurduk. Ayrıca oraya kendi eğitmenlerimizi gönderdik. Çocuklarda haftanın 3 günü şirkette 2 günü de kendi okullarında bu eğitimi almaya başladılar. Yine bunları teşvik etmek için biz onlara burs imkanı sağladık. İlk yıl 16 öğrenci vardı, başarılı olan 11 öğrenciye biz her ay destek bursları verdik. Ayrıca yaptığımız bu protokol kapsamında bu okulu bitirenleri biz isterlerse iş başı yaptıracaktık. Nitekim bu yıl okulundan mezun olan öğrencilerden 5 kişi bizim bünyemizde görev talep ettiler. 5 öğrencimize de iş başı yaptırdık. Şu anda saha eğitimleri var. Çeşitli bölümlerde kendilerini geliştirecek uyum programları var. Bu eğitimleri alıyorlar. Böylece bu çocuklar bizim bünyemize katıldı. 20192020 eğitim öğretim yılında şu an 12. sınıfta olan 18 öğrenci eğitim görüyor. Ayrıca 11.sınıfta 16 öğrencimiz var. Bunlardan da eğer isterlerse okulu bitirdiklerinde yine bizim bünyemize katılacaklar. Böylece bu çocuklar bu alanda ciddi bir eksikliği gidermiş olacak. Biz de daha nitelikli elemanlara kavuşmuş olacağız. Bunun faydası da başta Sivas olmak üzere bölge insanları bundan yararlanacak“ dedi.

Muhammed Can Bilik, öğrencilerin mezun olur olmaz Enerjinin Yıldızlar’ı projesiyle ÇEDAŞ’ta iş başı yaptığını belirterek, “Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden mezun oldum. ÇEDAŞ’ın başlatmış olduğu ‘Enerjinin Yıldızlar’ projesi ile sunmuş olduğu istihdam garantisi ile birlikte biz burada işe başladık. Yaklaşık 2 sene boyunca yüksek gerilim sistemleri dalında yoğun bir eğitim aldık. Türkiye’de ilk kez faaliyete geçirilen bu projede bize istihdam garantisi sunuldu. Bununla birlikte okulumuzda öğrenmiş olduğumuz bilgiler ve burada edindiğimiz pratik bilgiler meslek hayatımıza yönelik bize bir şeyler katmış oldu. Şu an da 3 aylık oryantasyon sürecimizi tamamlamak üzereyiz. Oryantasyon sürecimiz tamamlandıktan sonra görev yerlerimize dağılıp iş yerlerimizde aktif olarak çalışmaya başlayacağız” dedi.

Celal Kendal, mezuniyetin hemen ardından iş başı yapmanın kendisini mutlu ettiğini belirterek, “ÇEDAŞ okulumuza ‘Enerjinin Yıldızları’ projesi kapsamında bir bölüm açtı. Bu bölümle birlikte bizi eğitti istihdam garantisi verdi. Okulumuz biter bitmez bizi işe aldı. Benim yaşıtlarım iş bulma kaygısı ile yaşıyorlar. Bizim için çok büyük bir avantaj bu yaşta iş bulmak. Okul biter bitmez meslek sahibi olmak. Biz hem okulumuzu okuyoruz hem de iş sahibi oluyoruz” dedi.

Abdullah Özdemir, eğitimi sürecinde ÇEDAŞ desteğiyle yüksek gerilim sistemleri hakkında yeterli bilgiyi edindiğini belirterek, “Çamlıbel Elektrik Dağıtım Şirketi’nin bizim okulumuza elektrik bölümüne yapmış olduğu yatırımdan dolayı teşekkür ederim. Orada yüksek gerilim sistemleri hakkında detaylı bilgi sahibi olduk. Daha detaylı öğrendik. Burada kendi şirketlerinden ve sahada detaylı bilgiler öğrendik. Gezilerimiz oldu. Bu gezilerde elektriğin üretim aşamasında da bilgimiz oldu. Şimdi de bize ÇEDAŞ iş imkanı sağladı. Memnunum, mutluyum” dedi.

