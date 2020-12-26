Sivasspor’da korona testleri negatif çıktı

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DG Sivasspor’da teknik ekip ve futbolculara uygulanan korona virüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Beşiktaş maçı öncesi teknik ekip ve futbolculara Kovid19 testi uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, “Beşiktaş maçı öncesi, A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid19 PCR testleri sonuçlanmış, testlerin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.