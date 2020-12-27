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7 buçuk milyon liraya yapılmıştı, bin 150 hayvana sıcak yuva oldu Türkiye’nin sayılı barınaklarından biri olan Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi, soğuk kış günlerinde bin 150 hayvana ev sahipliği yapıyor

İHA

7 buçuk milyon liraya yapılmıştı, bin 150 hayvana sıcak yuva oldu Türkiye’nin sayılı barınaklarından biri olan Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi, soğuk kış günlerinde bin 150 hayvana ev sahipliği yapıyor

Türkiye’nin sayılı barınaklarından biri olan Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi, soğuk kış günlerinde bin 150 hayvana ev sahipliği yapıyor.
Sivas Belediyesi tarafından yaklaşık 7,5 milyon lira harcanarak 22 dönüm araziye yapılan Sokak Hayvanları Yaşam, Rehabilitasyon Merkezi 2018 yılında hizmete girmişti. Hayvanlar için 5 yıldızlı otel konforunda inşa edilen merkez, dondurucu soğukların yaşandığı bu günlerde bin 150 hayvana ev sahipliği yapıyor. Yaralı ve hasta hayvanların tedavisinin yapıldığı Sokak Hayvanları Yaşam, Rehabilitasyon Merkezi’nde bu yıl içerisinde 520 hayvan tedavi edildi. Öte yandan Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yürek ısıtan bir projeye imza attı. Kış ayının çetin geçtiği kentte hayvanların dondurucu soğuktan etkilenmesini en aza indirmek amacı ile kulübelere ısıtma sistemi kuruldu. Sistem sayesinde hayvanlar kışın soğuktan korunuyor, yazın ise serinliyor.
Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, kapsamlı bir barınağa sahip olduklarını belirterek, “Biliyorsunuz Sivas soğuk bir memleket. Sokak hayvanlarının kış şartlarından olumsuz etkilendiği dönemlere şahit olduk. Bu yüzden Sivas Belediyesi, kapsamlı bir barınağa sahip. Burada ciddi bir barınak hizmeti veriyoruz. Şu an bu barınakta bin 150 hayvanı misafir ediyoruz. Bu yıl içerisinde toplam 720 tane hayvanı barınağa aldık ve bunların 520 tanesinin tedavisini yaptık. Tabi sokak hayvanlarında bazı hastalıklar olabiliyor. Bazı kazalardan dolayı sıkıntılar olabiliyor. Burada Veteriner Hekimlerimiz ameliyathanede bunların tedavilerini yaptıktan sonra iyileşene kadar geçen vakitte barınakta misafir ediyoruz’’ şeklinde konuştu.

"Sivas’ın sokak hayvanları mağdur olmuyor"
Başkan Yardımcısı Duman, Sivas’ta sokak hayvanlarının mağduriyet yaşadığı bir alan olmadığını dile getirerek, “Bu barınakta salgın hastalıklardan ziyade normal hastalıkları olan hayvanlarda bulunuyor. Saldırgan hayvanları özellikle bulunduruyoruz. Ama sosyal yaşama uygun hayvanları da hayvan sever derneklerle bununla alakalı ilgili kanun ve yasaklara bakarak doğal yaşam alanlarına bırakıyoruz. Bu dönemde tedavisi tamamlanan 300 tane hayvanı da tekrar doğal yaşamında serbest bıraktık. Sivas Belediyesi olarak Veteriner İşleri Müdürlüğü kendi bölgesinde en büyük barınağa sahip, Türkiye’de de sayılı barınaklardan biri. Burada personelimizle müdürlüğümüz bünyesinde ciddi hizmetler veriyoruz. Burada gece gündüz ya da herhangi bir mesai mefhumu yoktur. Mesela bu karantina döneminde esnek çalışmalarda Veteriner İşleri Müdürlüğü dahil edilmediği gibi sokağa çıkma kısıtlamalarında bile sokaktaki hayvanları göz önünde bulundurarak onları yemlemek için bu süreçte hizmet vermeye devam ediyoruz. Ben inanıyorum ki Sivas’ta sokak hayvanlarının mağduriyet yaşadığı hiçbir alan olmamıştır. Başka illerden gelen hayvan severler özellikle bizim barınağımızı gördüklerinde buraya mest olup gidiyor. İnşallah bu hizmetleri artırarak hayvanlara daha uygun ortamlarda hizmet vermeye devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

"Kışın üşümüyorlar, yazın serinliyorlar"
Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, ısıtma sisteminin kışın hayvanların üşümemesini yazın ise serinlemesini sağladığını belirterek, “Barınağın yapıldığı dönemden beri devam eden hem soğutma hem ısıtma sistemi kışın malum çok soğuk olduğu gibi yazında çok sıcak ve kurak geçiyor. Bu kabinler ve kulübelerin tamamında bir ısıtma sistemimiz mevcut. Aynı şekilde de soğutma sistemimiz mevcut. Kışın onlar için kulübeler ısıtılıyor. Her hayvanın ayrı kulübeleri olduğu gibi birde ortak bahçeleri var. Kendi bahçelerinin ardından kulübelerine geçtiği zaman ısıtma sisteminden faydalanabiliyor. Yazında aynı şekilde onların soğutma sistemleri var. Kurak günlerde de yine hayvanlar kulübelerinde serinleyebiliyorlar’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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