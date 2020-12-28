Parkta fünyeyle patlatılan çantadan eşofman ve forma çıktı

Hüsnü Ümit AVCIAlperen YILDIZ/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta, çocuk parkına bırakılan spor çantası, paniğe neden oldu. İhbarla gelen ekiplerin fünyeyle patlattığı çantadan eşofman ve forma çıktı.
Olay, saat 15.00 sıralarında, Abdulvahabi Gazi Mahallesi Şehitler Parkı içinde bulunan çocuk oyun parkında meydana geldi. Parktaki kameriyede spor çantası gören çevredekiler, bomba şüphesiyle polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giydikten sonra çantayı fünyeyle kontrollü patlattı. Çantanın içinden eşofman ve forma çıktı. Çevredekiler ise bu anları merakla izledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ
2020-12-28 16:24:41
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