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Sivas’ta yerel gazeteler spor sayfalarını kararttı! Yerel basından sert eleştiri: “Sayenizde Türk futbolu bitti!”

İHA

Sivas’ta yerel gazeteler spor sayfalarını kararttı! Yerel basından sert eleştiri: “Sayenizde Türk futbolu bitti!”

Sivas’ta yayın yapan yerel gazeteler, BeşiktaşSivasspor maçındaki hakem kararlarına dikkat çekmek için spor sayfalarını tamamen karartarak protesto etti.
Süper Lig’in 15. haftasında Sivasspor, dün akşam deplasmanda Beşiktaş’a konuk oldu. Zorlu müsabakadan siyahbeyazlılar 30 galip ayrıldı. Beşiktaş’ın 19. dakikada Güven Yalçın’la kaydettiği golün öncesinde Rosier’in taç çizgisinde topukla verdiği pas ise tartışmalara yol açtı. Maçın ardından sosyal medya hesaplarından Sivasspor camiası hakem Arda Kardeşler’e verdiği kararlardan dolayı büyük tepki gösterdi.
Sivas’ta yayın yapan Sivas İrade Gazetesi ve Sivas Ekpres Gazetesi, spor sayfalarını tamamen kararttı. Sivas İrade Gazetesi siyah zemin üzerine ‘Sayenizde Türk futbolu bitti! Gözünüze tren mi kaçtı?” başlığı ile yayımlandı. Gazetede yer alan uzun bir metinde ise BeşiktaşSivasspor maçındaki sıkıntılar aktarıldı.
Sivas Ekspres Gazetesi ise, “Türk futbolu için kara gece! Resmen skandal” başlıklarını kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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