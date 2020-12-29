Divriği'nin tarihi ve doğası, seyir terasından izlenecek



SİVAS, (DHA) SİVAS'ın tarihi eserleriyle öne çıkan Divriği ilçesinde, turizm altyapısını geliştirerek, potansiyelini arttırmak amacıyla projelendirilen seyir terası yapımı ile Çaltı Kanyonu düzenlemesi sürüyor.

Divriği ilçesinin turizm altyapısını geliştirmek ve potansiyelini artırmak amacıyla geçen yıl yapımına başlanan çalışmalar devam ediyor. İlçenin önemli turizm merkezlerinden olan Divriği Ulu Cami ve Divriği Kalesi'nin manzarasını ziyaretçilere sunacak olan cam teras projesinin kısa sürede tamamlanması planlanıyor. İlçeyi ziyaret eden Sivas Valisi Salih Ayhan, seyir terası ile Çaltı Kanyonu düzenlemesini yerinde inceledi. Vali Ayhan, Kaymakam Mehmet Bek ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

Seyir terası projesini çok önemsediklerini söyleyen Vali Ayhan, "Divriği'nin turizm altyapısını geliştirmek ve potansiyelini artırmak amacıyla yapılan seyir terası ile Çaltı Kanyonu, Divriği Ulu Cami ve Divriği Kalesi'nin muhteşem manzarasını ziyaretçilerine sunacak. Seyir terası, kısa sürede ilçeye kazandırılacak" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2020-12-29 11:30:50



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