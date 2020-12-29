Sivas'ta traktör devrildi: 3 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta traktör devrildi: 3 yaralı

DHA

Sivas'ta traktör devrildi: 3 yaralı


Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydan gelen kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. 
Kaza, saat 16.00 sıralarında SivasAnkara yolu Sıcak Çermik Kaplıcası yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Yıldızeli ilçesinin Bedel köyüne giden Ali Yapar yönetiminde olan, römorkunda çatı yapımı için kullanılan çelik panel yüklü 58 ACD 155 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada traktörden ayrılan römork, yaklaşık 25 metre sürüklendikten sonra şarampole devrildi. Traktör sürücüsü Ali Yapar ile römorkta bulunan Ramazan ve Yusuf Yapar, kazada yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yusuf Yapar'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2020-12-29 17:13:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Römork traktörden ayrıldı, 25 metre sürüklendi: 3 kişi yaralandı Sivas'ta çatı yapımında kullanılan çelik konstrüksiyon yüklü römorkun traktörden kopması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Römork traktörden ayrıldı, 25 metre sürüklendi: 3 ...
Gönül yapmak için sıcak aç dağıtıyor Altınyayla Kaymakamlığı “Gönül Yapmaya Geldik” projesi bakıma muhtaç kişilere sıcak yemek ikramında bulunuyor
YEREL HABERLER Gönül yapmak için sıcak aç dağıtıyor Altınyayla ...
Belediyeden muhtarlara jest Sivas Belediyesi Mahalle muhtarlarının talebi üzerine muhtarlık ofislerine doğalgazlı ısıtma sitemi kurdu
YEREL HABERLER Belediyeden muhtarlara jest Sivas Belediyesi Mahalle ...
Milyonluk yatırım ile Şarkışla sağlıklı suya kavuşuyor Şarkışla ilçesine 4 yılda 150 milyon Lira yatırım yapılarak hayata geçirilen projeler kapsamında içme suyu sağlıklı hale getiriliyor
YEREL HABERLER Milyonluk yatırım ile Şarkışla sağlıklı suya ...
Gizli alkol tüketimine 31 bin TL'ye kadar ceza
YEREL HABERLER Gizli alkol tüketimine 31 bin TL'ye kadar ceza
Sivaslılar bu projeyle adrenaline doyacak Tarihi ve doğal güzelliklere sahip Sivas’ın Divriği ilçesinde yapımına devam edilen cam seyir terası misafirlerini ağırlamak için gün sayıyor
YEREL HABERLER Sivaslılar bu projeyle adrenaline doyacak Tarihi ve ...
İlk milli ve yerli uçak bu piste inmişti, yeniden uçuşlara açılacak Türkiye’nin ilk havaalanlarından olan ve Nuri Demirağ tarafından üretilen ilk yerli uçağın indiği Divriği havaalanı yeniden uçuşlara açılacak. Tarihi hava alanına 2021 Yaz'ında yeniden ilk uçağın indirilmesi planlanıyor.
YEREL HABERLER İlk milli ve yerli uçak bu piste inmişti, yeniden ...
Nuri Demirağ'ın 79 yıl önce Divriği'ye yaptığı havaalanı yeniden açılacak
YEREL HABERLER Nuri Demirağ'ın 79 yıl önce Divriği'ye yaptığı ...
Divriği'nin tarihi ve doğası, seyir terasından izlenecek
YEREL HABERLER Divriği'nin tarihi ve doğası, seyir terasından ...
Sular çekildi, mezarlar 50 yıl sonra ortaya çıktı
YEREL HABERLER Sular çekildi, mezarlar 50 yıl sonra ortaya çıktı
Sivas’ta yerel gazeteler spor sayfalarını kararttı! Yerel basından sert eleştiri: “Sayenizde Türk futbolu bitti!”
YEREL HABERLER Sivas’ta yerel gazeteler spor sayfalarını ...
"Mahallemde başka bayrak istemiyorum" dedi, yaptığıyla hayrete düşürdü Sivas’ta mahallesinde Türk bayrağından başka bayrak görmek istemediğini söyleyerek iş yerlerindeki Azerbaycan bayraklarını indiren kadın tepki topladı
YEREL HABERLER "Mahallemde başka bayrak istemiyorum" dedi, ...
Vali Ayhan: “Sivasspor’un yanındayız” Başkan Bilgin: “TFF ve yetkilileri derhal göreve davet ediyoruz”
YEREL HABERLER Vali Ayhan: “Sivasspor’un yanındayız” Başkan Bilgin: ...
Sivasspor hakemi kararttı!
YEREL HABERLER Sivasspor hakemi kararttı!
Yaban keçileri drone yakalandı Sivas’ta Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında dağlık alanda görülen 6 yaban keçisi drone kamerasına yakalandı
YEREL HABERLER Yaban keçileri drone yakalandı Sivas’ta Doğa Koruma ...
Parkta fünyeyle patlatılan çantadan eşofman ve forma çıktı
YEREL HABERLER Parkta fünyeyle patlatılan çantadan eşofman ve forma ...
Şüpheli çanta paniğe neden oldu, meraklı vatandaşlar film gibi izlediler Fünyeyle patlatılan çantadan elbise çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli çanta paniğe neden oldu, meraklı vatandaşlar ...
Okey salonunda iskambil pahalıya patladı
YEREL HABERLER Okey salonunda iskambil pahalıya patladı
İlçenin büyük caddesinin adı Dr. Devlet Bahçeli olarak değiştirildi
YEREL HABERLER İlçenin büyük caddesinin adı Dr. Devlet Bahçeli ...
İki üniversite arasında önemli anlaşma Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) arasında imzalanan protokol neticesinde SBTÜ’ye Cumhuriyet Teknokent’ten yüzde 10 hisse devri gerçekleştirildi
YEREL HABERLER İki üniversite arasında önemli anlaşma Sivas ...
Cumhuriyet Üniversitesi bu yöntemle kelliği önleyecek Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı hastalara PRP yöntemiyle saç tedavi hizmeti vermeye başladı
YEREL HABERLER Cumhuriyet Üniversitesi bu yöntemle kelliği ...
STSO'dan eğitime tablet bilgisayar desteği
YEREL HABERLER STSO'dan eğitime tablet bilgisayar desteği
Enerjinin yıldızları ÇEDAŞ'ta işbaşı yaptı
YEREL HABERLER Enerjinin yıldızları ÇEDAŞ'ta işbaşı yaptı
Sivas'ın en soğuk ilçesi İmranlı'da, sokak köpekleri için barınak
YEREL HABERLER Sivas'ın en soğuk ilçesi İmranlı'da, sokak köpekleri ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X