Mecnun Otyakmaz: “Göz göre göre hakkımız yeniyor” Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz: “Taraftarımız ve sporcularımız agresifleşiyor” “Arda Kardeşler’in öfkesini kontrol edemediğini gördük”

DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, dün Beşiktaş maçında yaşanan tartışmalı taç pozisyonu ve takım kaptanı Hakan Arslan’ın hakem ile girdiği diyalog hakkında konuştu. Otyakmaz, “Son zamanlarda giderek artan algı, takım kaptanımız Hakan Arslan’ı da bu duruma getirdi. O an kendisine gösterilen fotoğraf haklılığının kendince ispatıydı. Göz göre göre hakkımız yeniyordu” dedi.

Süper Lig’in 15. haftasında Sivasspor, deplasmanda Beşiktaş’a 30 yenildi. Maçta yaşanan olaylar hakkında Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, yazılı bir açıklama yaptı.

Otyakmaz, Sivasspor camiasının hakem hatalarından dolayı agresifleştiğini söyleyerek, “Mehmet Demirkol: ‘Devrede Hakan Arslan'ın atılması sadece bir oyuncunun dışarıda kalması değil. O Sivasspor'un ruhu. Bir kişi eksilmediler, çok eksildiler.’ Mehmet Demirkol’un da bugünkü yazısında belirttiği gibi, evet o Sivasspor’un ruhu. O ruh halimizin son durumu bu. Bizi bu ruh haline sokan; tarafsız Fransız gazetecilerin dahi topun taç çizgisini geçtiğini söylemesi değil. Mesele muallakta kalınan pozisyonlarda daima daha etkili camiaların lehine kararlar verilmesi de değil. Mesele bu sezon geride bıraktığımız haftalarda lehimize penaltı olmasına rağmen penaltımızın verilmemesi, aleyhimize olan penaltılarda ise bir an düşünülmeden, VAR kontrol edilmeden penaltı noktasının gösterilmesi de değil. Mesele algı... Sivasspor camiasında ‘Sivasspor'un hakkı yeniyor’ algısı taraftarımızı ve sporcularımızı agresifleştiriyor ve kötü niyetli kişileri de manipülasyonuna açık hale getiriyor. Bu algının oluşmasına sebep olanları göreve davet ediyor ve özlem duyduğumuz adil, imtiyazsız ve güven duyulan düzene kavuşmayı umutla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



“Hakan’ı takdir ediyor ve seviyoruz”

Başkan Otyakmaz, takım kaptanı Hakan Arslan’ın hakem ile girdiği diyaloğa da değinerek, “Son zamanlarda giderek artan bu algı, takım kaptanımız Hakan Arslan’ı da bu duruma getirdi. O an kendisine gösterilen fotoğraf haklılığının kendince ispatıydı. Göz göre göre hakkımız yeniyordu. Bir şeyler yapmak sorumluluğu hissetti ve bunu yaptı ve takımını eksik bıraktı! Hakan Arslan'ın kesinlikle öfkesini kontrol etmesi gerekiyordu. Ancak ikinci sarı kartı ve kırmızıyı gösterirken yüz ifadesinden hakem Arda Kardeşler'in de öfkesini kontrol edemediğini görmek bizi oldukça şaşırttı. Maçı sakin bir şekilde yönetmesi gereken hakem böyle yaparsa hakkı yenildiğini düşünen Hakan Arslan neler yapmaz ki? Gördüğü kart ve yaptığı hareketin futbola yakışmadığından dolayı kaptanımıza mutlaka ceza verilecektir. Ancak Hakan'ı bu noktaya getiren sebepleri biliyoruz. Onu anlıyor, mücadelesini takdir ediyor ve onu seviyoruz” diye konuştu.

