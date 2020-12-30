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Korona kaygılarını yogayla atlatıyorlar Sivas’ta çocuklar korona virüsü döneminde oluşan korku ve kaygı bozukluklarını yoga yaparak gideriyor

İHA

Korona kaygılarını yogayla atlatıyorlar Sivas’ta çocuklar korona virüsü döneminde oluşan korku ve kaygı bozukluklarını yoga yaparak gideriyor

Sivas’ta çocuklar korona virüsü döneminde oluşan korku ve kaygı bozukluklarını yoga yaparak gideriyor.
Çin’den gelerek tüm dünyaya yayılan korona virüsü ülkemizde etkisini hala sürdürüyor. Bulaşıcı ve ölümcül olan virüs 7’den 70’e herkesi ürkütüyor. Hastalık çocuklarda yetişkinlere oranla daha az ölümcül risk taşıyor. Ancak pandemi döneminden etkilenen çocuklarda korku ve kaygı sorunları baş gösteriyor. Pandemi tedbirleri kapsamında diledikleri gibi sokağa çıkamayan, okula gidemeyen ve evin içerisinde zaman geçirmek zorunda kalan çocukların psikolojileri de bir hayli bozulmuş durumda.
Sivas’ta bir Yoga stüdyosunda ise çocuklarda görülen korku ve kaygı bozukluğu Yoga ile giderilmeye çalışılıyor. 06 yaş grubu çocuklar her sabah Eğitmen Seda Yapıcı eşliğinde çocuk Yogası yapıyor. Meditasyon ve kontrollü nefes alma tekniklerini öğrenen çocuklar haftada 2 gün 45 dakika yoga yaparak korona virüsü kaygılarını azaltıyor.
Dozundan fazla kaygı çocukların sağlığını olumsuz etkiliyor
Konu hakkında açıklama yapan Çocuk Yoga Eğitmeni Seda Yapıcı, kaygının dozundan fazla olduğu takdirde çocukları sağlıksız bir boyuta taşıdığını belirterek, “Pandemiden öncede çocuklarda mevcut bir kaygı vardı. Evet, kaygı bizim için sağlıklı ama bu dozunda bir kaygı değilse eğer gerçekten çocukları çok sağlıksız bir boyuta taşıyor. 06 yaş dönemindeki çocuk soyut döneme geçmemiş ancak 11 yaşında geçecek. Şuan pandemi ve korona denen bir şey var. Çocuk henüz soyut döneme geçmediği için pandeminin ve koronanın cansız bir nesne olduğunu bilmediği için onun evine girebileceğini, belki yatağına girebileceğini ya da ona dokunabileceğini hayal etmekte. Biz yogada bunu daha soyuttan somuta indirerek aslında bunun sadece bir hastalık olduğunu ve hastalığın bize sarılamayacağını, dokunamayacağını sadece bulaşma oranını anlatıyoruz” şeklinde konuştu.
Çocuklar farkındalık kazanıyor
Eğitmen Yapıcı, çocuklara farkındalık kazandırmaya yönelik eğitim verdiklerini dile getirerek, “Karşılaştığım ilgin durumlar oldu. Hayal etme kısmına gelince çocuklardan biri dedi ki, ‘hayal etmek ne demek öğretmenim?’ dedi. Biz o kadar realisttik yaklaşıyoruz ki çocuklara hayal dünyasının güzelliğini. Hayal etmenin önemini, belki ulaşamadığımız bazı şeylere hayal ederek ulaşabildiğimizi çocuklara anlatamadığımız için çocuklar bunu bilmiyor. O an çok şaşırmıştım. ‘Gel birlikte deneyelim, gözlerimizi kapatalım, şuan bunu düşünelim, hadi bana en sevdiğin bir şeyi söyle, şuan nerede olmak isterdin’ gibi daha meditatif yaklaşıyorum ve çocuk hayalperest olmuyor. Gözlerini açtığında anda kalarak gerçeğin zaten farkında oluyor. Yogada da poz ağırlıklı gidiyoruz. Doğadaki bir ağaç. Diyorum ki, ‘herkesin ağacı farklı. Doğada nasıl birbirinden farklı birçok ağaç var, senin de kendine özgü bir ağacın olsun.’ Çocuk kendi ağacını tasarlıyor. Çocuk orada özgün olmayı biliyorlar. Bir gün ormana çıkıyoruz hayvanları taklit ediyoruz, bir gün gökyüzündeyiz bulut gibi oluyoruz uçmayı öğreniyoruz. Daha çok bedeni hareketlendirmeye yönelik farkındalık kazandırmaya yönelik hareketler” ifadelerini kullandı.
Çocuk yogasının faydaları saymakla bitmiyor
Çocuk Yogası Eğitmeni Seda Yapıcı, yoganın birçok faydasının olduğunu da söyleyerek, “Yoganın faydaları çocuklardaki kaygı ve korkuyu yüksek oradan azaltıyor. Anda kalan çocuklar hedefliyor yoga. Çocuklar buraya geliyor ve burada gözlerini kapatıp dinlenebilmeyi, oturabilmeyi ve sakin kalabilmeyi öğreniyor. Günlük hayatta bunu dışarıda yapabilmesi belki olanaksız. Böylelikle hiperaktif çocuklar doğuyor. Hiçbir süre kontrolü olmadan, birinden birine ani bir hızla geçiş ama yogada öyle değil. Postür bozukluklarını düzeltiyor. Çocuklar çok yanlış oturuyorlar. Oyun oynarken, serbest zamanda, okulda gözlemlediğimde derslerde omuzları düşük çocuklar, yamuk çocuklar gibi. Çocuk bunu defalarca yaptığı sürece buna alışıyor ve artık sürekli omuzu düşük, oturuşu yanlış ileride birçok hastalığa sebebiyet veriyor. Biz burada hep dik kalmayı, boynumuzdan uzamayı ve postürümüzün daha dik bir şekilde olmasını hedefliyoruz. Yoganın diğer faydası da biz burada öfke çalışıyoruz. Bir oyun hamuru alıyoruz ve drama yapıyoruz. Yoganın daha da sayabileceğimiz birçok faydaları var” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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