Sivas Belediyesi kültürel değerlerine sahip çıkıyor Sivas Belediyesi şehrin önemli isimleri olan Kadı Burhâneddin, Abdülvehhâb Gâzî ve Şemseddin Sivasî'yi anlatan kitapçıklar hazırlayarak dağıtımını gerçekleştirdi

Sivas Belediyesi şehrin önemli isimleri olan Kadı Burhâneddin, Abdülvehhâb Gâzî ve Şemseddin Sivasî'yi anlatan kitapçıklar hazırlayarak dağıtımını gerçekleştirdi.

Sivas’ın önemli isimlerinin tanıması amacıyla Sivas Belediyesi girişimleri doğrultusunda Prof. Dr. Recep Toparlı, Prof. Dr. Hüseyin Akkaya ve İbrahim Yasak tarafından şehrin değerli kanaat önderlerinden Kadı Burhâneddin, Abdülvehhâb Gâzî ve Şemseddin Sivasî'yi anlatan kitapları hazırlandı. Hazırlanan kitapların dağıtımına da başlandı. Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ve Prof. Dr. Recep Toparlı ilk etapta Kadı Burhâneddin Mahalle Muhtarı Akif Şahinler'i ziyaret ederek kitapçıkları teslim ettiler. Türbeyi de ziyaret eden Duman, “Kadı Burhâneddin; hem kadı hem şair hem de padişah olması münasebetiyle tarihimizde müstesna şahsiyetlerden bir tanesi böyle bir değere sahip olmamızda bizim için büyük bir şans. Sivas Belediyesi olarak bizde kültürel değerlerimize hizmet etme noktasında ciddi çabalar sarf ediyoruz. Bu kitapçıkları muhtarımıza emanet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kadı Burhaneddin türbesinde düzenleme yapılacak

Başkan Yardımcısı Duman, fiziki olarak mekânın düzenlenmesi ile alakalı proje çalışması yapıldığını da belirterek, “İlgili müdürlüklerimiz proje çalışmasını yapıyor. Kadı Burhâneddin Türbesini güzelleştirerek onun tanıtılması noktasında gerekli çalışmaları yaparak hakkını teslim etmiş oluruz. Bizim için önemli bir miras hizmet edenlere teşekkür ederim ” dedi.

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