Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Lütfi Abay Kültür ve Eğitim Vakfı arasında yapılan protokol neticesinde FenMühendislik, Sağlık ve Sosyal Bilimler dallarında verilen LAKEV Ödülleri sahiplerini buldu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Lütfi Abay Kültür ve Eğitim Vakfı arasında yapılan protokol neticesinde FenMühendislik, Sağlık ve Sosyal Bilimler dallarında verilen LAKEV Ödüllerinin 4’üncüsü gerçekleştirildi. 2020 yılı Lütfi Abay Kültür ve Eğitim Vakfı (LAKEV) Bilimsel Araştırma ve Yayın Teşvik Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Rektörlük Makamda düzenlenen törene Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ahmet Alim ve ödül kazanan akademisyenler katıldı.

Törenden önce Covid19 pandemisinden dolayı programa katılamayan Lütfi Abay’ın mesajı okundu. Abay mesajında, “Aranızda olamamanın üzüntüsünü derinden hissediyorum. Şartlar müsaade etseydi de sizlerle birlikte olabilseydim. İnşallah ilerleyen zamanlarda bir araya gelme imkânı yakalarız. Ödüllerin maddi yanından çok manevi yönü önemlidir. Yapılan çalışmaları teşvik etmek, ileriye taşımak gibi önemli bir vasıfları vardır. İşte bu ödüllerin amacı da budur. Umarım verilen bu ödüller sizleri teşvik etmek manasında daha da ileriye taşıyacaktır. Ödül alan hocalarımı tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

SCÜ Rektörü Prof. Dr. Yıldız ise yaptığı konuşmada, “Lütfi Abay şehrimizin önemli değerlerinden birisi. Kurmuş olduğu vakıfla bildiğiniz gibi üniversitemizde sosyal, fen ve sağlık bilimleri alanında her yıl ödül veriyor. Bu, üniversitemiz adında da önemli bir ödül. Lütfi Abay, şehrimize büyük hizmetleri geçmiş bir büyüğümüz. Okullar açtı, biliyorsunuz. Millî Eğitim'e okullar yaptı, aynı zamanda üniversitemizde bir yurt yaptı” dedi.

Prof. Dr. Yıldız konuşmasının devamında, “Normalde bu ödülleri Kültür Merkezimizde güzel bir programla vermek istiyorduk ama şartlardan dolayı bunu gerçekleştiremedik. Ben özellikle Lütfi Abay Bey'e teşekkür ediyorum, sizleri tebrik ediyorum. İnşallah bu ödüller daha sonraki yıllarda da devam edecek. Ödülün elbette manevi boyutu önemli. Çünkü yaptığınız çalışmalar sonucunda bunlar sizlere veriliyor. Ben tebrik ediyorum. İnşallah çalışmalarda daha güzel noktalara geleceğinize de inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Daha sonra Rektör Yıldız, FenMühendislik Bilimleri dalında ödül kazanan Prof. Dr. Ramazan Gürkan’a ve Sağlık Bilimleri dalında ödül alan Prof. Dr. Mukadder Mollaoğlu’na teşekkür belgeleri ve ödüllerini verdi.

Törenin ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mollaoğlu, “Çalışmamızın bu ödüle layık olduğuna karar veren komisyona çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de belirttiği gibi gerçekten manevi yönden çok değerli. Bir akademisyeni besleyen önemli faktörler, önemli geri bildirimler. Ben bu şekilde değerlendiriyorum. Alacağım bu manevi doyumla gelişimine devam edeceğim ve bunu da kendi de öğrencilerime ve de sağlık hizmetlerine aktarmaya devam edeceğim. Çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Gürkan ise, “Lüfti Abay’a, Sayın Rektörüme ve Ahmet Alim Bey’e bizi destekledikleri için teşekkür ederiz. Akademik çalışmalarda tabii ki geri durmayacağız. Bu destekten sonra da eminin daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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