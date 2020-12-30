Tıp eğitiminde eğitimi tasarımı programı çevrimiçi yapıldı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde Tıp Eğitiminde Eğitim Programı Tasarımı ve Ölçme Değerlendirme Programı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde Tıp Eğitiminde Eğitim Programı Tasarımı ve Ölçme Değerlendirme Programı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Programa, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Altun, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Alimoğlu katıldı.

Tıp Eğitiminde Eğitim Programı Tasarımı ve Ölçme Değerlendirme Programında ilk olarak konuşan Doç. Dr. Altun, “Erişkinlerde tıp eğitimi, eğitim programı planlaması, hedef kitlesi gibi birçok kriterin önemli. Eğitimlerde pedagoji ve andragoji konularını bir birinden ayırmıyoruz ” dedi.

Doç. Dr. Altun konuşmasının devamında başarılı bir eğitimin ve eğitimöğretim değerlendirmesi için bir program yapılması gerektiğini belirtti. Öğrenciler için neler önemli, öğrencilere ne tür öğrenme metotları uygulanmalı bunlar çok önemli diyen Altun, “Yetişkinler kendi eğitimlerinin planlamasına ve değerlendirmesine katılmak ister, hatalar da dâhil olmak üzere deneyim, yetişkin öğrenme aktivitelerinin temelini teşkil eder. Yetişkinin eğitimi içerik temelli değil problem merkezli olmalıdır. Yetişkinler kendi kişisel hayatlarında kendilerine direkt olarak katkı sağlayacak şeyleri öğrenmek ister” şeklinde konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Alimoğlu ise konuşmasında, “Sınamayacağınız hiçbir şeyi hedeflemeyin, hedeflediğiniz hiçbir eğitim içeriğini almayın. Hedefleriniz ve aktardığınız her şeyi mutlaka sınayın. Sınanmayan hedeflere ulaşıldığında daima kuşku duyun” ifadelerini kullandı.

Program karşılıklı soru cevap şeklinde devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.