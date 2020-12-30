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Uyuya kalan genç kadın, ekipleri alarma geçirdi Sivas’ta arkadaşlarının haber alamadığı genç kadın ekipleri alarma geçirdi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açacağı esnada kapıyı açan kadının uyuya kaldığı ortaya çıktı.

İHA

Uyuya kalan genç kadın, ekipleri alarma geçirdi Sivas’ta arkadaşlarının haber alamadığı genç kadın ekipleri alarma geçirdi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açacağı esnada kapıyı açan kadının uyuya kaldığı ortaya çıktı.

Sivas’ta arkadaşlarının haber alamadığı genç kadın ekipleri alarma geçirdi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açacağı esnada kapıyı açan kadının uyuya kaldığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgilere göre olay, Mehmet Paşa mahallesi Saraybosna caddesi üzerinde bulunan Başaran apartmanında meydana geldi. Apartmanda yaşayan L.Ö. isimli kadında haber alamayan iş arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerinin ardından kapının açılması için Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmak için hazırlık yaptığı esnada genç kadın kapıyı açtı. Genç kadın uyuya kaldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. L.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğunun öğrenilmesi üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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