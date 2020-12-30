Güvenlik görevlisi, çalıştığı bankadan çaldığı 4,5 milyon lirayla Ukrayna'ya kaçtı



SİVAS, (DHA)SİVAS'ta özel bir banka şubesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan M.Ç. iddiaya göre zimmetine geçirdiği 3,5 milyon liranın yanı sıra kasadan da 1 milyon lirayı alarak toplam 4,5 milyon lira ile Ukrayna´ya kaçtı.

Olay, geçen hafta kent merkezindeki özel bir banka şubesinde yaşandı. Banka şubesinde 15 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan M.Ç., iddiaya göre sahte imza kullanarak müşterilerin hesabından 3,5 milyon lirayı zimmetine geçirdi. Kendisinde bulunan anahtarla bankanın kasasından da 1 milyon lira çalan M.Ç., toplam 4,5 milyon lira ile kayıplara karıştı. Banka yetkilileri durumu fark ettikten sonra polise bildirdi. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak üzere harekete geçerken M.Ç.'nin Ukrayna'ya kaçtığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2020-12-30 15:33:09



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