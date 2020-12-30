Sivas, kış aylarında yazdan kalma günleri yaşıyor



Arife Defne ARSLANAlperen YILDIZ/ SİVAS (DHA)TÜRKİYE'nin en soğuk kış yaşanan illerinden Sivas'ta bu yıl hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Yeterince kar yağmadığı için Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde sezon açılamadı.

Soğuk havanın en çok görüldüğü ve özellikle kasım-mart ayları arasında çetin kış şartlarının yaşandığı Sivas'ta, bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve güneşli hava, vatandaşları şaşırtıyor. Bugün de kent merkezinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava kendini gösterdi. Meteoroloji verilerine göre, kent merkezinde hava sıcaklığı 8 derece olarak ölçülürken, ilçelerden Koyulhisar'da 14, Akıncılar'da 13 ve Doğanşar'da ise hava sıcaklığı 12 dereceyi buldu. Yağış azlığı nedeniyle kentin önemli turizm yerlerinden olan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde ise sezon açılamadı. Zaman zaman suni karlamanın yapıldığı merkez, kışı bekliyor. Kentte güzel havayı fırsat bilenler ise park, bahçe ve caddelerde günün tadını çıkardı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan Hasbahçe'de yaz görüntüleri ortaya çıktı. Bazı vatandaşlar göletteki ördeklere yem vererek vakit geçirdi. Kent merkezinde de caddelerin dolu olduğu görüldü.

'İLK DEFA BÖYLE KIŞ GÖRDÜK'

İlk defa kış aylarında yazı yaşadıklarını söyleyen Doğan Herdem, "60 yaşındayım ilk defa böyle bir kış gördüm. Havanın sıcaklığını fırsat bilerek gezmeye çıktım" dedi.

Ahmet Demir (62) ise "Şu anda kış yok. Eskiden eylül aylarında köy yolları karla kaplanıyordu. Açmakta zorlanıyorduk. Şu anda aralık ayındayız hala kar yok" diye konuştu.

Ailesi ile yürüyüşe çıkan Tuğba Yılmaz (36) da "Bu hava şartları hiç normal değil. Geleceğimizi pek güzel görmüyorum. Aşırı derecede kuraklık yaşayacağız. Normalde Sivas'ta bu aylarda her yerin kar olması lazımdı. Çocukluğumuza göre bakıyorum. Bu aylarda yolda yürüyemiyorduk. Şu an sanki bahar mevsimi gibi. Kışa doğru değil de yaz mevsimine doğru gidiyor gibiyiz. Hiç iyi bir şey değil aslında" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ

2020-12-30 16:28:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.