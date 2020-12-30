Evinde uyuyakalan kadın, ekipleri alarma geçirdi 

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

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Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta iş arkadaşlarının telefonla ulaşamadığı L.Ö.(26) adlı kadın, ekipleri harekete geçirdi. İtfaiyenin eve girmeye hazırlandığı sırada kapıyı açan L.Ö. uyuyakaldığını söyledi.

Mehmet Paşa Mahallesi Saraybosna Caddesi üzerindeki bir apartmanda yaşayan L.Ö.'ye ulaşamayan iş arkadaşları, polisten yardım istedi. Saat 13.30 sıralarında adrese giden ekipler, zilini çaldıkları kapı açılmayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen İtfaiye ekiplerinin içeri girmek için hazırlık yaptığı sırada L.Ö., kapıyı açtı. Uyuyakaldığını ifade eden L.Ö., sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ

2020-12-30 16:42:56



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