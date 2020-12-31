Motosiklet ile traktör çarpıştı: 1 yaralı Sivas’ın Gemerek ilçesinde motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motosiklet ile traktör çarpıştı: 1 yaralı Sivas’ın Gemerek ilçesinde motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

İHA

Motosiklet ile traktör çarpıştı: 1 yaralı Sivas’ın Gemerek ilçesinde motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

Sivas’ın Gemerek ilçesinde motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Gemerek ilçesi Dr. Devlet Bahçeli caddesinde meydana geldi. F.K.(20) yönetimindeki 38 JN 139 plakalı traktör ile D.S.(47) yönetimindeki 58 RA 571 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada motosiklet sürücüsü D.S. yaralandı. Yaralı şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gemerek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili incelme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivasspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına devam etti
YEREL HABERLER Sivasspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına devam etti
CÜSEM sertifikaları e-Devlet'te CÜSEM’in belge güvenliği kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisine yapmış olduğu başvuru kabul edilerek sertifikalar‘ e-Devlet’ uygulamasında yerini aldı
YEREL HABERLER CÜSEM sertifikaları e-Devlet'te CÜSEM’in belge ...
Suşehri’ne 18 milyon 816 bin TL’lik yatırım Sivas’ın Suşehri ilçesinde yatırım programı kapsamında gerçekleştirilen projelere, 18 milyon 816 bin TL harcama yapıldı
YEREL HABERLER Suşehri’ne 18 milyon 816 bin TL’lik yatırım Sivas’ın ...
Başkan Bilgin 2020'yi değerlendirdi Başkan Bilgin: “Milletimizin bize verdiği emanete sahip çıkarak, bu şehre hizmet edeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Bilgin 2020'yi değerlendirdi Başkan Bilgin: ...
Soğuk kış günlerinde yaşlılar ve yardıma muhtaç vatandaşlar unutulmuyor Sivas’ın Altınyayla ilçesinde Kaymakamlık tarafından başlatılan “Gönülleri Yapmaya Geldik” projesiyle ilçe de yaşayan yaşlılara ve yardıma muhtaç vatandaşlara sıcak yemek dağıtımı yapılıyor
YEREL HABERLER Soğuk kış günlerinde yaşlılar ve yardıma muhtaç ...
Sivas’ta o köy karantinaya alındı Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir köyde, korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı
YEREL HABERLER Sivas’ta o köy karantinaya alındı Sivas'ın Yıldızeli ...
Fıkra gibi olay, bu odanın altından yol geçiyor Sivas’ın Karayün köyünde fıkraları aratmayan olayda iki komşunun anlaşmazlığı nedeniyle yapılan ve altından yol geçen misafir odası görenleri şaşırtıyor
YEREL HABERLER Fıkra gibi olay, bu odanın altından yol ...
Çiftçiye müjde, sevindiren haber geldi Bir parsele aynı ürünün arka arkaya 3 kez ekilmesi halinde 'bitkisel üretim desteği' alınamadığına ilişkin karar 1 yıl süre ile ertelendi
YEREL HABERLER Çiftçiye müjde, sevindiren haber geldi Bir parsele ...
Sivas’ta araç sayısı 165 bini aştı Sivas’ta bulunan motorlu kara taşıtı sayısı 165 bin 312 olarak açıklandı.
YEREL HABERLER Sivas’ta araç sayısı 165 bini aştı Sivas’ta bulunan ...
Sivas’ta 192 bin 200 eğitim materyali öğrencilerle buluşacak Sivas’ta; Kurslarda Öğretimin Planlanması ve Rehberlikte Üstünleşme (KÖPRÜ) Projesi kapsamında 7'nci sınıf öğrencileri ile Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler için hazırlanan 192 bin 200 eğitim materyalinin dağıtımına başlandı.
YEREL HABERLER Sivas’ta 192 bin 200 eğitim materyali öğrencilerle ...
Ömrünü bakır kapları parlatmaya adadı
YEREL HABERLER Ömrünü bakır kapları parlatmaya adadı
Sivas’ta trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Sivas’ta trafik kazası: 2 yaralı
Evinde uyuyakalan kadın, ekipleri alarma geçirdi 
YEREL HABERLER Evinde uyuyakalan kadın, ekipleri alarma geçirdi 
Sivas, kış aylarında yazdan kalma günleri yaşıyor
YEREL HABERLER Sivas, kış aylarında yazdan kalma günleri yaşıyor
Sivas AFAD'a başarı ödülü Sivas AFAD Temel Afet Bilinci oluşturmaya yönelik düzenlenen faaliyetlerde ikinci sırada yer alarak ödüle layık görüldü.
YEREL HABERLER Sivas AFAD'a başarı ödülü Sivas AFAD Temel Afet ...
Güvenlik görevlisi, çalıştığı bankadan çaldığı 4,5 milyon lirayla Ukrayna'ya kaçtı (2)
YEREL HABERLER Güvenlik görevlisi, çalıştığı bankadan çaldığı 4,5 ...
Güvenlik görevlisi, çalıştığı bankadan çaldığı 4,5 milyon lirayla Ukrayna'ya kaçtı
YEREL HABERLER Güvenlik görevlisi, çalıştığı bankadan çaldığı 4,5 ...
Dere yatağında mahsur kalan yavru kediyi çocuklar kurtardı
YEREL HABERLER Dere yatağında mahsur kalan yavru kediyi çocuklar ...
Uyuya kalan genç kadın, ekipleri alarma geçirdi Sivas’ta arkadaşlarının haber alamadığı genç kadın ekipleri alarma geçirdi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açacağı esnada kapıyı açan kadının uyuya kaldığı ortaya çıktı.
YEREL HABERLER Uyuya kalan genç kadın, ekipleri alarma ...
Tıp eğitiminde eğitimi tasarımı programı çevrimiçi yapıldı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde Tıp Eğitiminde Eğitim Programı Tasarımı ve Ölçme Değerlendirme Programı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.
YEREL HABERLER Tıp eğitiminde eğitimi tasarımı programı çevrimiçi ...
LAKEV Ödülleri Sahiplerini Buldu
YEREL HABERLER LAKEV Ödülleri Sahiplerini Buldu
Sivas Belediyesi kültürel değerlerine sahip çıkıyor Sivas Belediyesi şehrin önemli isimleri olan Kadı Burhâneddin, Abdülvehhâb Gâzî ve Şemseddin Sivasî'yi anlatan kitapçıklar hazırlayarak dağıtımını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Sivas Belediyesi kültürel değerlerine sahip ...
İmranlı’ya 4 milyon 312 bin TL’lik yatırım Sivas’ın İmranlı ilçesinde 2020 yatırım programı dahilinde gerçekleştirilen projelere 4 milyon 312 bin TL yatırım yapıldı
YEREL HABERLER İmranlı’ya 4 milyon 312 bin TL’lik yatırım Sivas’ın ...
Dillerden düşmeyen o köye, Ahmet Kutsi Tecer anıtı yapılacak Binlerce kişinin hafızasında yer edinen ‘Orda bir köy var uzakta’ şiirinin yazıldığı Sivas’ın Çelebiler köyüne yazar Ahmet Kutsi Tecer anıtı yapılacak.
YEREL HABERLER Dillerden düşmeyen o köye, Ahmet Kutsi Tecer anıtı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X