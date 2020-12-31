Demir Grup Sivasspor, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü



SİVAS (DHA) Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in 16'ncı hafta maçında cumartesi günü sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan takım, son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. Futbolculardan Kerem Atakan Kesgin ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Kırmızı beyazlılar yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Denizlispor, 2 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadele hakem Erkan Özdamar görev yapacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenman görnütüsüDHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2020-12-31 17:01:22



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