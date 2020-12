Hobbit Evleri'ne yılbaşı ilgisi

Arife Defne ARSLANAlperen YILDIZ/SİVAS, (DHA) SİVAS Belediyesi tarafından Paşabahçe Mesire Alanı'na inşa edilen 'Hobbit' evleri, kısıtlama kapsamında yılbaşını farklı geçirmek isteyenlerin adresi oldu.

Sivas'ta, John Ronald Reuel Tolkien'in yazdığı, Peter Jackson'ın sinema filmi olarak çektiği 'Yüzüklerin Efendisi' ile 'Hobbit' filmi serilerinde yer alan ve kısa boylu, iri tüylü ayaklı, kıvırcık saçlı 'Hobbit'lerin yaşadığı küçük tepeler içine gömülü evlerden esinlenilerek, inşa adilen yamaç evleri, ilgi görüyor. Doğayla iç içe olan evlerde bir ailenin her türlü ihtiyacını giderebileceği imkanlar bulunuyor. Mutfak, salon, yatak odası ve banyo dahil 1 artı 1 olarak inşa edilen ve apart otel hizmeti verilen evlere meraklılar, yoğun ilgi gösteriyor. 'Hobbit' evleri, yılbaşını farklı geçirmek isteyenlerin de adresi oldu.

Doğayla iç içe ve huzurlu yılbaşı geçirmek isteyenler, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 3 gün boyunca konaklamak için rezervasyon yaptırdı. Hizmette bulunan 23 evin tamamı, yılbaşı için ayırtıldı. Yılbaşında 'Hobbit' evlerinde kalan misafirler sosyal mesafeye uygun şekilde aileleriyle yeni yıla girdi.

Yılbaşını çocuklarıyla ve torunlarıyla geçirmek için İstanbul'dan Hobbit Evlere gelen Nesimi Küçük, "Pandemi nedeniyle çocuklar biraz sıkıldı ve bunadı. Bizler de torunlarımla, akrabalarımla burada 3 ev kiraladık. 4 gün boyunca burada konaklamayı düşünüyoruz. Yılbaşını hep birlikte kutluyoruz. Yeni yıla bu hastalıktan arınarak inşallah sağlıklı sıhhatli ve umutlu gireceğiz" dedi.

'GÜZEL BİR ORTAM OLDU'

Ankara'dan ailesiyle birlikte yılbaşını doğa ile iç içe geçirmek için Hobbit evlerine geldiğini belirten Servet Güçlü ise, "Güzel bir ortam. İlk defa geldiğimiz bir yer. Çok övülüyordu. Dışarıdaki kısıtlamalara rağmen burası bizler için güzel bir ortam oldu" diye konuştu.

Eşi Gülçin Güçlü ise, "Yılbaşını burada geçireceğiz malum çocuklar da pandemi sebebiyle evlerde çok sıkıldı. Dışarıda doğayla baş başa kalmak istedik. Arkadaşlarımızın daveti üzerine buraya geldik. Yemeklerimiz kuruyemiş ve kestanemizle klasik yeni yıl hazırlığımızı yaptık. Arkadaşımız da bizim için canlı müzik yaptı ,tabi ki sosyal mesafe kuralına uyuyoruz. Ankara'dan özellikle geldik, büyük şehirlerde pandemi daha yaygın durumda çocuğumuz olduğu için daha bir dikkat ediyoruz. Burası daha sakin bir şehir, doğayla da baş başa olduğumuz bir alandayız. Sivas'ı ve burayı çok seviyoruz her sene mutlaka geliyoruz" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ

