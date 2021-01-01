Çöpteki bebek kundağına benzetilen 'şişme havuz' polisi alarma geçirdi



Arife Defne ARSLANAlperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta bir çöp konteyneri kenarına atılan ve bebek kundağına benzetilen şişme havuz polisi alarma geçirdi.

Olay, saat 01:00 sıralarında 4 Eylül Mahallesi, Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bir çöp konteyneri yanındaki şişme havuzu gören vatandaşlar bebek kundağına benzeterek polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde vatandaşların bebek kundağına benzettikleri cismin şişme havuz olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine vatandaşlar rahat bir nefes aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ

2021-01-01 02:52:21



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