Sivas’ta ihracat yüzde 13,2 oranında arttı Sivas'ta ihracat 2020 yılı Kasım ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 13,2 oranında artarak 7 milyon 823 bin dolara yükseldi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas’ta ihracat yüzde 13,2 oranında arttı Sivas'ta ihracat 2020 yılı Kasım ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 13,2 oranında artarak 7 milyon 823 bin dolara yükseldi.

İHA

Sivas’ta ihracat yüzde 13,2 oranında arttı Sivas'ta ihracat 2020 yılı Kasım ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 13,2 oranında artarak 7 milyon 823 bin dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verileri açıklandı.
Buna göre Sivas'ta ihracat 2020 yılı Kasım ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 13,2 oranında artarak 7 milyon 823 bin dolara yükselirken ithalat ise yüzde 32,9 oranında azalarak 3 milyon 218 bin dolara geriledi.
Kentte 2020 Kasım ayında bir önceki aya göre ise ihracat yüzde 8,8 oranında artarken, ithalat da yüzde 50,9 oranında arttı.
Sivas’ta ihraç edilen ürünlerinin başında makine ve aksamları, madencilik ürünleri, demir ve demir dışı metaller, meyve ve sebze mamulleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller, kimyevi maddeler ve mamulleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ve iklimlendirme sanayisi ürünleri yer alıyor. Bu ürünler Çin başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İsveç, Hindistan, Hollanda, Tayland, Makedonya, İsrail gibi ülkelere gönderiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivas’ta yeni yılın ilk bebeği 00.02’de doğdu Sivas'ta, 2021 yılının ilk bebeği saat 00.02’de doğan Hacer İkra isimli bebek oldu. Bebeğe ilk hediye Vali Salih Ayhan’dan geldi.
YEREL HABERLER Sivas’ta yeni yılın ilk bebeği 00.02’de ...
Çöpteki bebek kundağına benzetilen 'şişme havuz' polisi alarma geçirdi
YEREL HABERLER Çöpteki bebek kundağına benzetilen 'şişme havuz' ...
Sivas'ta yeni yılın ilk bebeği 'Hacer İkra' oldu
YEREL HABERLER Sivas'ta yeni yılın ilk bebeği 'Hacer İkra' oldu
Çöpte bebek ihbarı ekipleri harekete geçirdi Sivas’ta çöp yanında duran şişme havuzu bebek kundağına benzeten vatandaşlar ekipleri harekete geçirdi.
YEREL HABERLER Çöpte bebek ihbarı ekipleri harekete geçirdi Sivas’ta ...
Hobbit Evleri'ne yılbaşı ilgisi
YEREL HABERLER Hobbit Evleri'ne yılbaşı ilgisi
Sivas'ta kısıtlama sessizliği
YEREL HABERLER Sivas'ta kısıtlama sessizliği
Sivas'ta kısıtlama öncesi yoğunluk
YEREL HABERLER Sivas'ta kısıtlama öncesi yoğunluk
Kaymakam Atalık: “Devletimizin her zaman vatandaşımızın yanında olduğunu göstermek istiyoruz” Yıldızeli Kaymakamı yeni yıl dolayısıyla sosyal konutlarda yaşayan aileleri ziyaret ederek sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Kaymakam Atalık: “Devletimizin her zaman ...
Kısıtlama öncesi trafik denetimleri arttırıldı Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Sivas’ın Gürün ilçesinde trafik denetimleri arttırıldı.
YEREL HABERLER Kısıtlama öncesi trafik denetimleri ...
Demir Grup Sivasspor, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor, Yukatel Denizlispor maçı ...
Motosiklet ile traktör çarpıştı: 1 yaralı Sivas’ın Gemerek ilçesinde motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Motosiklet ile traktör çarpıştı: 1 yaralı Sivas’ın ...
Sivasspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına devam etti
YEREL HABERLER Sivasspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına devam etti
CÜSEM sertifikaları e-Devlet'te CÜSEM’in belge güvenliği kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisine yapmış olduğu başvuru kabul edilerek sertifikalar‘ e-Devlet’ uygulamasında yerini aldı
YEREL HABERLER CÜSEM sertifikaları e-Devlet'te CÜSEM’in belge ...
Suşehri’ne 18 milyon 816 bin TL’lik yatırım Sivas’ın Suşehri ilçesinde yatırım programı kapsamında gerçekleştirilen projelere, 18 milyon 816 bin TL harcama yapıldı
YEREL HABERLER Suşehri’ne 18 milyon 816 bin TL’lik yatırım Sivas’ın ...
Başkan Bilgin 2020'yi değerlendirdi Başkan Bilgin: “Milletimizin bize verdiği emanete sahip çıkarak, bu şehre hizmet edeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Bilgin 2020'yi değerlendirdi Başkan Bilgin: ...
Soğuk kış günlerinde yaşlılar ve yardıma muhtaç vatandaşlar unutulmuyor Sivas’ın Altınyayla ilçesinde Kaymakamlık tarafından başlatılan “Gönülleri Yapmaya Geldik” projesiyle ilçe de yaşayan yaşlılara ve yardıma muhtaç vatandaşlara sıcak yemek dağıtımı yapılıyor
YEREL HABERLER Soğuk kış günlerinde yaşlılar ve yardıma muhtaç ...
Sivas’ta o köy karantinaya alındı Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir köyde, korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı
YEREL HABERLER Sivas’ta o köy karantinaya alındı Sivas'ın Yıldızeli ...
Fıkra gibi olay, bu odanın altından yol geçiyor Sivas’ın Karayün köyünde fıkraları aratmayan olayda iki komşunun anlaşmazlığı nedeniyle yapılan ve altından yol geçen misafir odası görenleri şaşırtıyor
YEREL HABERLER Fıkra gibi olay, bu odanın altından yol ...
Çiftçiye müjde, sevindiren haber geldi Bir parsele aynı ürünün arka arkaya 3 kez ekilmesi halinde 'bitkisel üretim desteği' alınamadığına ilişkin karar 1 yıl süre ile ertelendi
YEREL HABERLER Çiftçiye müjde, sevindiren haber geldi Bir parsele ...
Sivas’ta araç sayısı 165 bini aştı Sivas’ta bulunan motorlu kara taşıtı sayısı 165 bin 312 olarak açıklandı.
YEREL HABERLER Sivas’ta araç sayısı 165 bini aştı Sivas’ta bulunan ...
Sivas’ta 192 bin 200 eğitim materyali öğrencilerle buluşacak Sivas’ta; Kurslarda Öğretimin Planlanması ve Rehberlikte Üstünleşme (KÖPRÜ) Projesi kapsamında 7'nci sınıf öğrencileri ile Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler için hazırlanan 192 bin 200 eğitim materyalinin dağıtımına başlandı.
YEREL HABERLER Sivas’ta 192 bin 200 eğitim materyali öğrencilerle ...
Ömrünü bakır kapları parlatmaya adadı
YEREL HABERLER Ömrünü bakır kapları parlatmaya adadı
Sivas’ta trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Sivas’ta trafik kazası: 2 yaralı
Evinde uyuyakalan kadın, ekipleri alarma geçirdi 
YEREL HABERLER Evinde uyuyakalan kadın, ekipleri alarma geçirdi 

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X