Çalımbay: “Hakemler oyunculara düşman gibi” Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Ben bir daha hakemlerle ilgili konuşmayacağımı söyledim” “Benim camialarla işim olmaz”

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hakemlerin maçlarda daha yapıcı olması gerektiğini söyledi. Çalımbay, “Hakem arkadaşlarımız biraz yapıcı olsun. Sporcuların tepkisine hemen karşılık vermesinler. Oyuncu düştüğünde elinden tutup kaldırsın. Boynunu okşasın. Bunları yapması gerekiyor. Oyunculara düşman gibiler. Sert konuşuyorlar. Biraz daha yapıcı ve olgun olurlarsa her şey daha iyi olur” dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Çalımbay, ilk olarak ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda Beşiktaş ile oynadıkları maçı ve mücadelede yaşanan olayları değerlendirdi. Beşiktaş maçına iyi başladıklarını ve gayet iyi oynadıklarını söyleyen Çalımbay, “Max Gradel ve Mustapha Yatabare ile önemli pozisyonlar bulduk. Beşiktaş'ın attığı golde topun taca çıktığını söyledi arkadaşlar ve itiraz ettiler. 4 dakika inceleyip gole karar verdiler. Biz de baktık ki top bayağı çıkmış. Hakem görmedi. Yan hakem de kötü yerdeydi. Bariz çıkan bir toptu göremediler. Benim anlamadığım kamuoyunda hala bunu tartışıyorlar. Futbolun içinden gelmiş arkadaşlar bile bunu tartışıyor. Bizim de hatamız var. Gelen ortada defans arkadaşlarımızın vurdurmaması gerekiyordu. Hakan Arslan'ın yaşadığı olay bizi bayağı üzdü. Hakan Arslan'ın bu olayı yapmaması gerekiyordu. Biz 11 kişi kalsaydık o maçın 30 bitmesi mümkün değildi. Biz o maça iyi hazırlanmıştık. 11 kişi telafi edebilirdik ikinci yarı” diye konuştu.



“Konuştum konuştum ne oldu? ceza aldım”

Maçlarda yaşadıkları hakem hatalarından dolayı itirazlarda bulunduğunu söyleyen Çalımbay, “Göztepe maçının ardından bir daha hakemlerle ilgili konuşmayacağımı belirtmiştim. Bizim camialar ile işimiz yok. Biz sadece hakem hatalarını söylüyoruz. Ardından 2 defa disiplin kuruluna sevk edildim sadece doğruları ve hataları söylediğim için. Ondan sonra ben bir daha konuşmayacağımı söyledim ve konuşmadım. Konyaspor, Giresunspor (Kupa maçı) ve Gençlerbirliği maçlarında da hakemle ilgili bir tane konuşma yapmadım. Başkanımız gayet iyi şekilde konuşuyor. Gerekli cevapları veriyor. O yüzden artık benim çıkıp konuşmama gerek yok. Konuştum konuştum ne oldu? ceza aldım. Benim camialarla işim olmaz. Herkesi seviyorum. Geçtiğimiz sezondan beri bir sürü hakem hatalarından dolayı mağdur olduğumuz durumlar oldu. Onları söyledik. Hakemler de dikkat edecek ama etmiyorlar. Sakın beni ve arkadaşlarımızı suçlamasınlar. Hakem hataları olmazsa; ne bizden biri atılır, ne birine bir şey olur” dedi.



“Takımımız yorgun”

Çalımbay, kırmızıbeyazlı takımda futbolcuların yorgun olduğunu belirterek, “Haftada 3 maç yapacağız. Sakatlarımız çoktu. Hastalanmayan hemen hemen kalmadı. Sıkıntılı bir süreç geçirdik. Eksiklerimiz, sakatlarımız oluyor ama ben takımıma çok güveniyorum. Kendi sahamızda oynadığımız maçlarımızı çok iyi bitirmemiz gerekiyor. Herkes bunun farkında. 2 gündür arkadaşlarımızla kısa kısa toplantılar yapıyoruz. Orda da anlatıyoruz. Sakatlık yaşamazsak bu maçlardan alnımızın akıyla çıkacağımızı düşünüyoruz” dedi.



“Hakemler çok sert konuşuyor”

Maçların sonucunu hakemlerin belirlememesi gerektiğini kaydeden Çalımbay, “Ne bize ne de başka bir takıma olmasın. Hakemlerin daha dikkatli olması gerekiyor. Hakem arkadaşlarımız biraz yapıcı olsun. Sporcuların tepkisine hemen karşılık vermesinler. Hakan Arslan'a, Arda Kardeşler kartını gösteriyor, ikinci kartı ise büyük bir hışımla gösteriyor. Niye gösteriyorsun? Zaten adamın canı yanmış. Oyuncu düştüğünde elinden tutup kaldırsın. Boynunu okşasın. Bunları yapması gerekiyor. Oyunculara düşman gibiler. Sert konuşuyorlar. Biraz daha yapıcı ve olgun olurlarsa her şey daha iyi olur" ifadelerini kullandı.



“Herkesin derdi hakem hataları”

Hakem hatalarının sadece Sivasspor’a değil herkese olduğunu da sözlerine ekleyen Çalımbay, “Galatasaray maçında yaşadığımız hakem hatalarını dile getirdiğimizde Galatasaraylılardan tepki geldi ama ben onlara bir örnek vereyim. Karagümrük maçında hepsi isyan etti. Galatasaray’ın canı yandı orada. Niye isyan oluyor hakeme karşı? Biz de hakeme isyan ediyoruz. Olay bu. Bizde de yapılıyor, onlara da yapılıyor. Biz hiçbir zaman Galatasaray, Göztepe bize şunu yaptı demiyoruz. Hakem arkadaşların hatalarını söylüyoruz. Bugüne kadar VAR'da her ofsaytta çizgi çekilmiş, bizim yediğimiz bariz ofsaytta çizgi çekilmiyor. Bizim söylediğimiz bu. Herkesin hakem hatalarından dolayı canı yanıyor. Kimsenin kimseyle derdi yok. Herkesin derdi hakem hataları” diye konuştu.

