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Mehmetçiğe çifte sürpriz Vali Ayhan yeni yıla girdiği İmranlı Bardaklı Jandarma Karakol Komutanlığı’nda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu görüntülü arayarak Mehmetçiğe sürpriz yaptı

İHA

Mehmetçiğe çifte sürpriz Vali Ayhan yeni yıla girdiği İmranlı Bardaklı Jandarma Karakol Komutanlığı’nda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu görüntülü arayarak Mehmetçiğe sürpriz yaptı

Sivas Valisi Salih Ayhan yeni yıla girdiği İmranlı Bardaklı Jandarma Karakol Komutanlığı’nda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu görüntülü arayarak Mehmetçiğe sürpriz yaptı.
Sivas Valisi Salih Ayhan yılbaşı ziyaretleri kapsamında İmranlı ilçesinde Kızıldağın zirvesinde bulunan 2200 rakımlı İmranlı Kızıldağ Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti. Kahraman Mehmetçiklerin yeni yılını tebrik eden Vali Ayhan, askerlere hayırlı görevler temennisinde bulundu. 2021 yılını, İmranlı Bardaklı Jandarma Karakol Komutanlığında, Mehmetçikler ile birlikte karşılayan Vali Salih Ayhan, "Vatanımızın dört bir köşesinde huzurla yaşamayı sizlere borçluyuz. Askerlerimiz, dün olduğu gibi bundan sonra da tarih yazmaya devam edecektir" dedi.
Vali Ayhan’dan Mehmetçiğe Sürpriz
Öte yandan Sivas Valisi Salih Ayhan, karakol ziyaretinde İçişleri Bakan Sayın Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak, Mehmetçiğe sürpriz yaptı. Yeni yıla Van Belbuka Tepe Kalekol Üs Bölgesinde Mehmetçikler ile birlikte giren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivas'ta görev yapan askerlerin yeni yılını kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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