Karar yanlış anlaşıldı, yılın ilk Cuma namazına katılım az oldu Yılbaşı kısıtlaması yanlış anlaşılınca Sivas’ta yılın ilk Cuma namazına katılım düşük oldu

Yılbaşı kısıtlaması yanlış anlaşılınca Sivas’ta yılın ilk Cuma namazına katılım düşük oldu.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 09.00 itibari ile başladı. Yapılan duyurularda vatandaşların evlerine en yakın camiye Cuma namazına gidebileceği açıklanmıştı. Sivas’ta vatandaşlar yeni yılın ilk Cumasını kendilerine en yakın camilerde kıldı. Duyurudan haberdar olmayan vatandaşlar ise Cuma namazına gitmeyince her hafta dolup taşan kent meydanında ki Kale caminde ise katılımın az olduğu görüldü. Bu nedenle neredeyse her hafta dolan ve dışarılara taşan Kale cami neredeyse boş kaldı.

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