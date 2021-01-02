Süper Lig: DG Sivasspor: 2 - Y. Denizlispor: 2 (Maç sonucu)

Gübretaş'ın altınını aslında o buldu

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DG Sivasspor, Süper Lig'in 16. haftasında Y. Denizlispor'u ağırladı. Mücadele 22 beraberlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Recep Niyaz, topu kontrol etti ve şutunu kaleye gönderdi. Kaleci Ali Şaşal topu güçlükle kontrol etti.

59. dakikada ceza sahası içinde topu kazanan Erdoğan sert bir şutla topu kaleye gönderdi, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

62. dakikada Appindangoye ile çarpışarak kaşı açılan Rodallega, kendini iyi hissetmeyince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

75. dakikada Dossevi’nin ortasında ceza sahası içerisindeki Sacko topa hakim oldu. Bu futbolcunun şutunda top auta çıktı.

90+2. dakikada Recep’in şutunda top savunmadan sekti. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Mesanovic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 22



Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Abdullah Bora Özkara xx, Mustafa Sönmez xx

DG Sivasspor: Ali xx, Appindangoye xx, Caner xx, Goiano xx (Cofie dk. 57 xx), Uğur xx, Robin xx, Erdoğan xx (Yasin dk. 74 xx), Claudemir xx, Fajr xx, Gradel xx, Yatabare xx (Kone dk. 87 ?)

Yedekler: Muammer, Garcia, Camara, Kubilay, Ninga, Ziya, Kayode

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Y. Denizlispor: Pantilimon xx, Fabiano xx, Lopes xx (Dossevi dk. 68 xx), Bergdich xx, Mustafa xx (Muhammet dk. 28 xx), Bakalorz xx (Özer dk. 46 xx), Murawski xx, Mesanovic xx, Recep xx, Sagal xx, Rodallega xx (Sacko dk. 67 xx)

Yedekler: Hüseyin, Abdullah, Mert, Alihan, Muhammed

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Goller: Gradel (dk. 20 pen.), Fajr (dk. 45) (DG Sivasspor), Rodallega (dk. 17), Mesanovic (dk. 90+2) (Y. Denizlispor)

Sarı kartlar: Cofie (DG Sivasspor), Mesanovic, Murawski, Bergdich (Y. Denizlispor)

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