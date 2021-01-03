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Bir zamanların efsanesiydi, şimdi vitrinde göz kamaştırıyor Sivas’ta bir otomobil bayisi, bir zamanların efsanesi olan 1960 model klasik otomobili iş yerinde sergiliyor

İHA

Bir zamanların efsanesiydi, şimdi vitrinde göz kamaştırıyor Sivas’ta bir otomobil bayisi, bir zamanların efsanesi olan 1960 model klasik otomobili iş yerinde sergiliyor

Sivas’ta bir otomobil bayisi, bir zamanların efsanesi olan 1960 model klasik otomobili iş yerinde sergiliyor. 750 bin lira teklif edilmesine aracını satmıyor.
Yaklaşık 2 yıl önce 100 bin Dolara toparlanan klasik otomobil, görünümüyle vatandaşların gözlerini kamaştırıyor. Sadece izlenmesine izin verilen, bunun dışında dokunulmasına dahi izin verilmeyen otomobil, vatandaşları adeta geçmişe götürüyor. Firma sahibi, yağışlı havalarda kullanmadıkları efsane klasik otomobili 750 Bin liralık teklife rağmen satmadığını belirtti.

“2 usta, 27 ayda bu hale getirdi”
Firma yetkilisi Burak Kaplan, aracın parçalarının 2 usta tarafından 27 ayda toplandığını belirterek, “Bizde 1960 model kanatlı klasik otomobil var, bunlar efsanedir. Bizim bu aracımız 2 yıldır bizde, bizim klasik hastalığımız var. Klasik araçlarla çok ilgileniyoruz, bu 20’nci aracımız olabilir. Bu özellikle en sevdiğimiz model olduğu için bunu plazamızda sergilemek, insanlara göstermek istedik. Farklı bir görünüm oluşturmaya çalıştık. Bu araç 1960 model. Bunun maliyeti 100 bin doları buldu. Bu özel olarak toplandı. Piyasada el değmemiş bulunmadığı için bu 27 ayda Türkiye’deki 2 usta tarafından toplanmış. Karşılaştığımız durum şu, vatandaşlar eskiye gidiyorlar. Özellikle büyük bir nostalji yaşıyorlar, çok mutlu oluyorlar. Fotoğraf çektirmek isteyenler, gezmek isteyenler oluyor. Bu araç vatandaşlara çok hoş bir zaman geçirtiyor, eskiye götürüyor” dedi.

“Lütfen dokunmayın”
Kaplan, 1960 model klasik otomobillerine bir evlat sevgisiyle baktıklarını belirterek aracın üzerine ‘Lütfen dokumayın’ levhası koyduklarını söyledi. Kaplan, “Levhada, lütfen dokunmayın yazıyor. Çünkü hassasız bu konuda. Bir evlat sevgisi gibi bakıyoruz biz gözümüz gibi koruyor, sakınıyoruz. O yüzden kimseyi dokundurtma taraftarı değiliz. Sadece uzaktan bakmak ve fotoğraf çekmek için serbestlik veriyoruz. Bayimize gelen belli bir yaş kesimi eskiye gitmek için binip tur atmak istiyorlar. Türk sinemasında Yeşilçam da meşhur arabalar bunlar, o yüzden binip bir nostalji yaşamak istiyorlar. Bu aracın keyfini sürmek isteyen çok oluyor. Ama biz mümkün olmadığını söylüyoruz, çünkü bizde özellikle yağmurda, çamurda, karda ve kışta hiç çıkarmıyoruz. Biz bile nadiren trafiğe çıkarıyoruz. Hava şartlarının güzel olduğu zamanlarda ayda bir bilemediniz iki defa aracı kullanıyoruz. Klasikçiler grubumuz var, kendi aramızda toplanıp bir tur atıp geri geliyoruz” dedi.

750 bin liralık teklifi reddettiler
Kaplan, araç bayisine gelenlerin gözüne ilk olarak 1960 model klasik aracın çarptığını belirtti. Araç için kendilerine 750 bin lira teklif edildiğini, bu teklifi reddettiklerini söyleyen Kaplan, “Satın almak isteyen oluyor. Bayimize girenlerin ilk gözüne bu araba çarpıyor, direk bununla alakalı sorular soruyorlar. Ayrıca satılıp, satılmadığını soruyorlar. Tabi satmadığımız için 500 bin, 600 bin, 700 bin teklif edenler oldu. Tabi hastasına göre değişiyor en fazla 750 bini gördü. Önceden ticari taksi olarak Türkiye’de çok kullanılıyormuş, o zamanlar yolları ağlatırken şimdi bizim plazamızda insanların gözlerini kamaştırıyor. Dikkat çekmek için burada sergiliyoruz. Şuanda bu emsalde bu temizlikte bir tane daha örneği yok. Bunun gibi 1960 kanatlı modelleri var ama bunun temizliğinde bir araç daha yok, o yüzden bizde gözbebeğimiz gibi saklıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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