Esnaftan, kuş kirliliğine karşı sesli önlem



Alperen YILDIZ-Ayşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta bulundukları binanın yıkılması nedeni ile civardaki çatılara yuvalanan güvercin, serçe gibi kuşların dükkanlarının önünü kirletmesi nedeni ile sıkıntı yaşayan esnaf çözüm arayışına girdi. Esnaf, kuşların bulunduğu alana yırtıcı kuş sesi çıkaran cihaz yerleştirirken, sesleri duyan bölge halkı şaşırdı.

Kent merkezinde Çarşıbaşı Mahallesi kent meydanı üzerinde bulunan jandarma lojmanlarının yıkılmasıyla çatıdaki güvercin, serçe gibi kuşlar yuvasız kaldı. Kuşlar yuvalanmak için çevrede bulunan diğer binaların çatılarına akın etti. Oluşan kuş yoğunluğu nedeni ile iş yerlerinin önü kirlenen esnaf, onları uzaklaştırmak için çare arayışına girdi. Öneri üzerine bir binaya yırtıcı kuş sesi çıkaran elektronik cihaz yerleştirildi. Belli aralıklarla yırtıcı kuş sesi çıkaran cihaz da çözüm olmazken, bina önünden geçenler sesle şaşkınlık yaşadı.

'İNSANLAR TUHAF KARŞILIYOR'

Bölgedeki esnaftan Serkan Kılıç (45), "Akşam vakitlerin de kuşlar gelip çatılara konuyorlar. Sabah geldiğimizde kuş pislikleri her tarafta ve temizlemesi de oldukça zahmetli. Bu hayvanlara bir yer yapılsa çok güzel olacak. Jandarma binası yıkıldıktan sonra kuşlar evsiz kaldı. Bu cihaz ile biraz azalma olsa da tam çözüm olmadı. Sabah erken saatlerde yırtıcı kuş sesleri net bir şekilde gelmeye başlıyor. Haliyle insanlar da bu durumu tuhaf karşılıyor. Biz o sesin cihazdan geldiğini biliyoruz ancak insanlar durumdan habersiz, sordukları zaman biz bilgi veriyoruz. Burada yiyecek, gıda sattığımız için kuş pislikleri işimizi de olumsuz etkiliyor. Sürekli temizlemek zorunda kalıyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Alperen YILDIZAyşe Mine EĞÜZ

2021-01-03 15:07:33



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