Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı Sivas’ta alkollü sürücü park halindeki 2 araca çarptı, üç aracın karıştığı kazada sürücüye alkollü araç kullandığı gerekçesi ile bin 339 lira para cezası kesilirken ehliyetine ise el konulduğu öğrenildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı Sivas’ta alkollü sürücü park halindeki 2 araca çarptı, üç aracın karıştığı kazada sürücüye alkollü araç kullandığı gerekçesi ile bin 339 lira para cezası kesilirken ehliyetine ise el konulduğu öğrenildi

İHA

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı Sivas’ta alkollü sürücü park halindeki 2 araca çarptı, üç aracın karıştığı kazada sürücüye alkollü araç kullandığı gerekçesi ile bin 339 lira para cezası kesilirken ehliyetine ise el konulduğu öğrenildi

Sivas’ta alkollü sürücü park halindeki 2 araca çarptı, üç aracın karıştığı kazada sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 339 lira para cezası kesilirken ehliyetine ise el konulduğu öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre kaza Ali baba Mahallesi Ali Baba Caddesi üzerinde meydana geldi. C.T. idaresindeki 58 ACH 336 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 58 AR 530 plakalı Fiat marka otomobile çarptı. Kazanı etkisiyle savrulan 58 AR 530 plakalı otomobil ise park halinde ki 58 LA 558 plakalı Renault marka otomobile çarptı. Kazada kimse yaralanmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Sürücü C.T. ise alkol testi yapılmak üzere ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Yapılan kontrollerde alkollü olduğu anlaşılan sürücüye alkollü araç kullandığı gerekçesi ile bin 339 lira para cezası uygulandı, ehliyetine ise el konuldu.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Sivas Belediyespor: 24 - Konyaaltı Belediye: 31
YEREL HABERLER Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Sivas Belediyespor: 24 - ...
Esnaftan, kuş kirliliğine karşı sesli önlem
YEREL HABERLER Esnaftan, kuş kirliliğine karşı sesli önlem
Sivasspor ara vermedi Sivasspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Sivasspor ara vermedi Sivasspor, Yeni Malatyaspor ...
Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatyaspor maçı ...
Okul bahçesine indi, müdür elleriyle besledi Sivas'ta okul bahçesine kadar inen tilki şaşkınlığa neden oldu Okul müdürü aç kalan tilkiyi elleriyle besledi
YEREL HABERLER Okul bahçesine indi, müdür elleriyle besledi Sivas'ta ...
Bir zamanların efsanesiydi, şimdi vitrinde göz kamaştırıyor Sivas’ta bir otomobil bayisi, bir zamanların efsanesi olan 1960 model klasik otomobili iş yerinde sergiliyor
YEREL HABERLER Bir zamanların efsanesiydi, şimdi vitrinde göz ...
Max Gradel 4. golünü attı Fayçal Fajr gol sayısını 3’e yükseltti
YEREL HABERLER Max Gradel 4. golünü attı Fayçal Fajr gol sayısını ...
Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor maçının ardından
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor maçının ...
Çalımbay: “Kaybettiğimiz bu puanları telafi edeceğiz” Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Aylardır haftada üç maç oynuyoruz” “Oyuncularımızda aşırı yorgunluk var”
YEREL HABERLER Çalımbay: “Kaybettiğimiz bu puanları telafi ...
Koşukavak: “Zor deplasmandan 1 puan aldık” Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: “Oyuncularımı kutluyorum” “Zor bir süreçten geçiyoruz”
YEREL HABERLER Koşukavak: “Zor deplasmandan 1 puan ...
Denizlispor Başkan Yardımcısı Atilla: İnşallah çıkışımız devam eder
YEREL HABERLER Denizlispor Başkan Yardımcısı Atilla: İnşallah ...
Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla: “Çıkışımız devam edecek” “Maalesef Rodallega bizi üzdü”
YEREL HABERLER Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla: ...
Rodallega’nın sağlık durumu iyi olduğu açıklandı
YEREL HABERLER Rodallega’nın sağlık durumu iyi olduğu açıklandı
Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor 2-2
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor 2-2
Süper Lig: DG Sivasspor: 2 - Y. Denizlispor: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: DG Sivasspor: 2 - Y. Denizlispor: 2 (Maç ...
Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor (EK ...
Kaçak alkol yapımında kullanacaklardı, polisin dikkatinden kaçmadı
YEREL HABERLER Kaçak alkol yapımında kullanacaklardı, polisin ...
Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor ...
Süper Lig: DG Sivasspor: 2 - Y. Denizlispor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: DG Sivasspor: 2 - Y. Denizlispor: 1 (İlk ...
Uzunlukları insan boyunu aşıyor, her biri gökten düşmüş gibi Sivas’ın Karayün köyünde yer alan yaklaşık 4 asırlık mezarlıktaki dev mezar taşları oluşturdukları görüntü dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Uzunlukları insan boyunu aşıyor, her biri gökten ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X