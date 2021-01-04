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Kuaför salonunda, pandemide 'tek kişilik özel bölüm'de hizmet

DHA

Kuaför salonunda, pandemide 'tek kişilik özel bölüm'de hizmet


Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta kuaför salonu işleten Erdem Özkan (30), yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında insanlarla yakın temastan kaçınan müşterileri için `tek kişilik özel alan´ ayırdı. Özkan, müşterilerini HES koduyla ve randevu usulü kabul ediyor.
Kent merkezinde, Atatürk Caddesi Afyon Sokak üzerinde kuaför salonu işleten Erdem Özkan, koronavirüs tedbirleri kapsamında müşterilerinin hassasiyetlerine yönelik düzenlemeler yaptı. Salonda müşteriler arasındaki mesafeyi yetersiz bulan ve bu şekilde tıraş olmak istemeyenler için salonun alt katında `tek kişilik özel bölüm´ açtı. Özkan, titiz aynı zamanda da özel hizmet almak isteyen müşterilerine bu bölümde hizmet veriyor. Randevulu müşteri kabul eden Özkan, HES kodu şartı da getirirken dileyen müşterinin tek kişilik özel salonda tıraş olduğunu isteyenin de sosyal mesafe kuralına göre normal salonda hizmet aldığını söyledi. Özkan, tıraş esnasında tek kullanımlık malzemeler tercih ettiğini hatırlattı.
'KİŞİYE ÖZEL HİZMET'
İşletme Sahibi Erdem Özkan, "Pandemi sürecinde müşterilerimize işletme olarak özel salon hazırladık.  Sağlıklı ve temiz bir ortamda daha iyi hizmet alabilmeleri için bunu yaptık. Tek kullanımlık önlükler, penuarlar ve havlular kullanıyoruz. Müşterilerimizi, salonumuza alırken girişte ateşlerini ölçüp HES kodu talebinde bulunuyoruz. Böylece diğer koltukta tıraş olan müşteri de kendisini güvende hissediyor. Neticede yanında oturan müşterinin de HES kodu ile geldiğini biliyor. Özel salonlarımızın özellikle tercih edilmesinin sebebi `tek kişilik´ olması. Aynı zaman da kişiye özel hizmet verdiğimiz için bütün ürünlerimizi, tek kullanımlık tercih ediyoruz. Sivas'ta olmayan bir şeyi yaptığımız için de ayrıca gururluyuz. Özel salonumuz tek kişilik aynı zamanda kullandığımız bütün ürünler de tek kişilik olduğu için daha temiz. Kaliteli bir hizmet vermekteyiz. Sivas'ta bize olan ilgi çok iyi. Müşterilerimizden aldığımız geri dönüşler güzel. Pandemiden sonra özel salonumuzun müşterisi oldukça arttı. Piyasada genel olarak bir düşüş var; ancak biz temizliğe dikkat ettiğimiz için insanlar da tercih ediyor. Ayrıca salonumuza randevusuz müşteri kabul etmediğimiz için yoğunluğun da önüne geçmiş oluyoruz" dedi.
'GÜVENDE HİSSETTİRİYOR'
Kuaför salonunun `özel tek kişilik alanını" tercih eden müşterilerden Muhammet Halaç(28), "Pandemi döneminde tek kullanımlık önlük, havlu, kullanılan ekipmanların her müşteriden sonra dezenfekte edilmesi ve randevuyla çalışılması, HES koduyla müşteri kabul edilmesinden dolayı kendimi güvende hissediyorum. Her geldiğimde tek kişilik salonu tercih ediyorum. Kimseye temas etmeden tek başımıza özel salonda tıraşımızı olabiliyoruz" diyor.
Enes Yıldız(18), "Burayı tercih ediyorum. Çünkü, dükkana HES kodu ile giriyoruz. Diğer müşterinin de HES koduyla girdiğini bildiğimiz için risk olmadığını düşünüyor; rahatça tıraşımı olabiliyorum. Ürünler, tek kullanımlık. Burada, kendimi güvende hissediyorum" diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ
2021-01-04 14:53:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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