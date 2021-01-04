Covid-19 tedavisi gören dekan ambulans helikopterle Ankara’ya sevk edildi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, ambulans helikopterle Sivas’tan Ankara’ya sevk edildi

Covid19 tedavisi gören Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, ambulans helikopterle Ankara’ya sevk edildi.
Sivas’ta Covid19 tedavisi gören Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin'in sağlık durumu ciddiyetini arttırdı. Yaklaşık 1 haftadır yoğun bakım servisinde tedavi gören Çetin, ailesinin isteği üzerine ambulans helikopterle Ankara’ya sevk edildi. Çetin’in Ankara’da İbni Sina Hastanesine yatırıldığı öğrenildi.
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