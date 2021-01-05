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Şiddet gördüğü eşinden ayrılan kadın, 3 çocuğunu çorap satarak büyütüyor

DHA

Şiddet gördüğü eşinden ayrılan kadın, 3 çocuğunu çorap satarak büyütüyor


Arife Defne ARSLANAyşe Mine EĞÜZ/SİVAS (DHA)SİVAS'ta şiddet gördüğü eşinden ayrıldıktan sonra hayata tutunmaya çalışan 3 çocuklu Hacer Bozkurt (56), el emeği ile yaptığı lif ve çorap gibi ürünler ile paket şekerleri sokak tezgahında satarak geçimini sağlıyor. Başka bir geliri bulunmayan ve sosyal yardım da almayan Bozkurt, kışın soğuğa rağmen tezgahının başından ayrılmıyor.
Zara ilçesine bağlı Ekinli köyünde oturan Hacer Bozkurt, 9 sene önce şiddet gördüğü eşi R.B.'den ayrıldı. Eşinden ayrıldıktan sonra çocuklarına bakabilmek için il merkezindeki Kardeşler Mahallesi'ne yerleşti. Bir süre çocuklarının da desteğiyle hayatını sürdüren Bozkurt son dönemde sıkıntıya girdi. Çocuklarından biri evlenen, diğeri ise işlediği bir suç nedeni ile cezaevine düşen Bozkurt, oğlu Yavuz Bal ile kaldı. Cezaevindeki oğluna da bakmaya çalışan Bozkurt, kendi yaptığı lif ve çorap gibi el işi ürünlerini satarak gelir sağlamaya başladı. Bir süre sonra da sattığı ürünlerin arasına paket şekerleri de ekledi. Atatürk Caddesi´nde ürünlerini satarak evinin geçindiren Bozkurt, herhangi bir kurumdan destek almıyor. Sosyal yardımı da bulunmayan Bozkurt, soğuk havaya rağmen tezgahını terk etmiyor.
'HELALİNDEN PARA KAZANIYORUM'
Köyde yaşarken hayvan yetiştiriciliği yaptığını belirten Hatice Bozkurt, "Maddi durumum olmadığı için hayvancılık yapamıyorum. Devlet destek verse ben hayvancılığı yine yaparım. Ben mecburum, çalışmak zorundayım. Köyden Sivas'a gelince burada maddi sıkıntıya düştük. Maddi sıkıntıya düşünce ben de kendim ördüm ve sattım. Hala da bu işlerin peşindeyim. Kendim yapıp, kendim satıyorum. Mesleğimle de gurur duyuyorum. Sabahın erken saatlerinde evden çıkıp buraya geliyorum. Helalinden para kazanıyorum. Helal kazanç en iyisidir ve bereketli olur. Elimde olsa daha başka işler yaparım. Sıcak bir yerde çalışmak isterim. Burada üşüyorum, tir tir titriyorum. Kolay değil. Hayat çok zor. Ben hayatı burada öğrendim. İçim öyle dolu ki ciğerim sızlıyor" dedi.
Günlük kazancının değişken olduğunu ifade eden Bozkurt, "Bir gün 50100 kazanıyorsam, gün geliyor eve gitmek için yol parası dahi bulamadığım oluyor. Ama yine de halime şükrediyorum" diye konuştu. 
'KADINLARIN GÜCÜNE HAYRAN KALIYORUM'
Hatice Bozkurt'a alışveriş yaparak destek olan müşterilerinden Nur Doğan, "Teyzeyi birkaç seferdir burada görüyorum, çok dikkatimi çekiyor. Bazen sabah, bazen akşam burada görüyorum. Teyze kendi başına bir şeyler yapmaya çalışıyor ve bu gerçekten çok güzel bir şey. Kadının aslında ne kadar güçlü olduğunu, kaç yaşına gelirse gelsin her zaman ayaklarının üzerinde duracağının bir kanıtı. Eminim daha rahat olabileceği, daha sıcak başka işlerde çalışmak isterdi. Ama hayat onu maalesef böyle bir yere getirmiş. Teyze haline ne olursa olsun şükrediyor. Bu çok güzel bir şey. Kadınların böyle kendi ayaklarının üzerinde durduklarını görünce güçlerine hayran kalıyorum. Ben de burada teyzeye destek olmak amacıyla bir şeyler aldım" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLANAyşe Mine EĞÜZ
2021-01-05 08:51:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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