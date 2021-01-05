Jandarma EBA üzerinden ders verdi Yıldızeli Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri Kavak Köyü Zeki Seyfi İlköğretim Okulu öğrencilerine EBA üzerinden trafik eğitimi verdi

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Yıldızeli Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri Kavak Köyü Zeki Seyfi İlköğretim Okulu öğrencilerine EBA üzerinden trafik eğitimi verdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve birçok insanın ölümüne neden olan Korona virüsü ülkemizde etkisini hala sürdürüyor. Pandemi tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime de ara verildi. Öğrenciler eğitimlerini uzaktan eğitimle sürdürürken İlkokul ve Ortaokul öğrencileri de EBA üzerinden derslerini tamamlamaya çalışıyor. Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde bulunan Kavak Köyünde jandarma örnek bir davranış sergilendi. Yıldızeli Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri Kavak Köyü Zeki Seyfi İlköğretim Okulu öğrencilerine EBA üzerinden trafik eğitimi dersi verdi. Derse katılan öğrenciler karşılarında Jandarma ekiplerini görünce mutlu anlar yaşadı. Öte yandan Jandarma Trafik Tim Komutanlığı tarafından verilen uzaktan trafik eğitimi ilçe merkez ve köylerde bulunan okullarda devam edecek.

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