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Kısıtlamadan çıkan amatör balıkçılar, Kızılırmak'a koştu

DHA

Kısıtlamadan çıkan amatör balıkçılar, Kızılırmak'a koştu


Hüsnü Ümit AVCIAlperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS´ta su seviyesinin düşmesiyle balık avının arttığı Kızılırmak, hafta sonu kısıtlaması sonrası balıkçıların akınına uğradı.
İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından başlayıp; Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum ve Samsun illerinden geçerek Karadeniz'e dökülen 1355 kilometrelik mesafesi ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak, hafta sonu uygulanan kısıtlama sonrası amatör balıkçıların uğrak yeri oldu. Su seviyesinin düşmesiyle balıkların tutulması kolaylaşan nehirde amatör balıkçılar sabahın erken saatlerinde olta atıyor. Tarihi Kesik Köprü yakınlarında bulunan alanda avlanan balıkçılar, tuttukları balıkların bir kısmını ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Balıkçılar, aynı zamanda koronavirüs nedeniyle kent merkezindeki yoğunluktan kaçarak temiz hava almanın keyfini yaşıyor. Geçen haftaki 3 günlük kısıtlama ile evde çok bunaldıklarını belirten balıkçılar, kısıtlama sonrası ilk fırsatta Kızılırmak kenarına geldiklerini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ
2021-01-05 14:52:48

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