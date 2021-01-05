Zam şampiyonu patlıcan Sivas, Kayseri ve Yozgat bölgesinde 2020 Aralık ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün yüzde 58,65 ile patlıcan oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Verilere göre Sivas, Kayseri ve Yozgat illerini içerisine alan TR72 Bölgesinde Aralık ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nde bir önceki aya göre yüzde 1,38 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 14,6 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,6 artış ve 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 12,28 artış gerçekleşti.

TR72 Bölgesinde ana harcama grupları itibariyle 2020 Aralık ayında endekste yer alan gruplardan en fazla artış gösteren grup yüzde 3,22 ile mobilya, ev aletleri ve ev bakim hizmetleri olurken, bunu yüzde 2,94 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 2,64 ile ulaştırma ve yüzde 1,06 ile haberleşme takip etti. En çok düşüş olan grup ise yüzde 3 ile giyim ve ayakkabı oldu.

TR72 Bölgesinde 2020 Aralık ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 58,65 ile patlıcan, yüzde 22,14 ile salatalık ve yüzde 14,64 ile yumurta olurken en çok düşüş gösteren seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 19,08 ile kazak (kadın için) ve yüzde 16,17 ile limon oldu.

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