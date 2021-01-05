Altın fiyatları ne kadar oldu?

Sivas’ta hemzemin geçitte lokomotif ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kadı Burhanettin mahallesinde hemzemin geçitte meydana geldi. S.D. idaresindeki 58 ACG 853 plakalı Hyundai marka otomobil hemzeminden geçtiği sırada Taşlıdere mevkiinden Sivas Garı'na doğru giden lokomotif ile çarpıştı. Sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve TCDD’ye ait Acil Müdahale ve Kurtarma ekibi sevk edildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.