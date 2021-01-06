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Sivas’ta lüks otomobilin çarptığı hafif ticari araç tarlaya uçtu: 2 yaralı Hafif ticari araç içinde sıkışan sürücü ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İHA

Sivas’ta lüks otomobilin çarptığı hafif ticari araç tarlaya uçtu: 2 yaralı Hafif ticari araç içinde sıkışan sürücü ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Sivas’ta lüks otomobilin çarptığı hafif ticari aracın tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Hafif ticari araç içinde sıkışan sürücü ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre kaza Sivas kent Kılavuz Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı Cezaevi kavşakta meydana geldi. M.E idaresindeki 06 EMM 58 plakalı Porsche marka lüks otomobil ile Y.T idaresindeki 58 ABZ 171 plakalı Fiat marka hafif ticari araç sürücülerin direksiyon hakimiyetlerini kaybetmesi sonucu kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç tarlaya uçtu. Kazada hafit ticari aracın sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, yanında bulunan M.T. ise yaralandı. Durumun bildirilmesi üzere olay yerine sağlık, polis ve Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede araçtan çıkartıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi hastanesine kaldırıldı.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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