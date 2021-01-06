Makale yazımında veri kaynaklarının kullanılmasından herkes haberdar olacak Cumhuriyet Üniversitesi bilimsel makale yazımında veri kaynaklarının kullanılması konusunda düzenli eğitim semineri başlattı

Cumhuriyet Üniversitesi bilimsel makale yazımında veri kaynaklarının kullanılması konusunda düzenli eğitim semineri başlattı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü webinar üzerinden düzenli eğitim seminerleri başlattı. Bu kapsamda en çok ihtiyaç duyulan konulardan birisi olan bilimsel makale yazımında veri kaynaklarının kullanımı konusu ele alındı. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Zübeyde Akın Polat seminerin açılışında açıklamalarda bulundu. Dr. Polat, tıp kaynaklarının pek çok veri tabanı olduğunu ancak makale yazımında güncel verilerin önemli olduğunu belirterek, “Çok önemli bir veri tabanı. Önemi, sürekli güncel olması. Binlerce uzman tarafından kanıta dayalı olarak sürekli güncellenmesi. Ve dünyada en çok kullanılan bilgi veri tabanları arasında geliyor. Bu yönüyle önemli. Üniversitemiz bu veri tabanına abone. Ama sınırlı sayıda kullanıcı üniversitemizde bu veri tabanından faydalanıyor. Kullanılmamasının sebebi; bir kısmı bu veritabanından haberi yok, bir kısmı nasıl olacağını bilmiyor. O nedenle biz bu programın faydalı olacağını düşünüyoruz. Bütün akademisyenlerimiz ve özellikle lisansüstü öğrencilerimizin kullanması için bu programı düzenledik” ifadelerini kullandı.

Öte yandan programa uzaktan erişimle katılan Eğitim Uzmanı Ezgi Baz. UpToDate veri tabanının nasıl kullanılacağını, içeriklere nasıl erişileceğini ve içerikte aranılan bilgilerin bilimsel çalışmalarda nasıl kullanılacağını ayrıntılı olarak anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.