2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 - Elazığspor: 2

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında Elazığspor’a 21 mağlup oldu.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: Alper Oran xx, Mustafa Burak Kuş xx, Buğur Han Güler xx
Sivas Belediyespor: Necati Yılmaz x, Uğur Bulut xx, Muhsin Polat xx, Ali Say xx (Hurşit Taşçı dk. 62 x), Mustafa Aydın xx, Uğur Mustafa Türk xxx, Ozan Kılıçoğlu xx, Emre Şahin xx (Muhammet Gundak dk. 80 ?), Mehmet Fatih Ayık xx, Şevki Çınar xx (Murat Akgül dk. 80 ?), Fatih Çolak xx (Cumhur Yılmaztürk dk. 80 ?)
Elazığspor: Ahmet Doğan xx, Ömer Faruk Aydemir xx, Kadir Bekmezci xx, Cengizhan Akgün xxx (Selim Enes Özeren dk. 89 ?), Hebat Alan xx, Tufan Kelleci xx (Cihan Canpolat dk. 66 x), Kadir Taşoğlu xx, Yiğitcan Erdoğan xx, Muhammed Umut Akbulut xx (Onur Alsu dk. 88 ?), Eren Çinkılınç xx, Yusuf Ensar Poyrazlı xx (Fırat Ergün dk. 77 x),
Goller: Uğur Mustafa Türk (dk. 5) (Sivas Belediyespor), Cengizhan Akgün (dk. 40), Fırat Ergün (dk. 90) (Elazığspor)
Sarı kartlar: Emre Şahin, Uğur Bulut, Mustafa Aydın, Necati Yılmaz, Mehmet Fatih Ayık (Sivas Belediyespor), Muhammed Akbulut, Fırat Ergün (Elazığspor)
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