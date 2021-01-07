Ömrünü adadığı ahşap oymacılığına bir de özel alet kazandırdı



Yasin KIRAS/İMRANLI (Sivas), (DHA) SİVAS'ın İmranlı ilçesinde yaşayan 10 yaşında başladığı ahşap oymacılığını 66 yıldır sürdüren Ahmet Sağtaş (76), işine olan sevgisiyle dikkat çekiyor. Kendisinin geliştirdiği 'kesim pergeli' cihazının da patentini alan ve mesleğe yeni bir alet kazandıran Sağtaş, ilerleyen yaşına rağmen atölyesinde çalışmalarını sürdürüyor. Sağtaş, "Gücüm yettiği ölçüde, mesleğimi sürdürmeye çalışacağım" dedi.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yaşayan 5 çocuk babası Ahmet Sağtaş, 10 yaşında dedesi Durmuş Kurt'tan öğrendiği ahşap oymacılığını 66 yıldır sürdürüyor. İşlediği bir suç nedeniyle 1999 yılında cezaevine giren Sağtaş, orada da mesleğinden uzak kalmayarak çalışmalarını sürdürdü. Cezaevinde iken kendi mesleği ile ilgili cihaz üretmeye karar veren Sağtaş, oymacılıkta kullanılan kesim pergelini tasarladı. 5 farklı parçanın kesiminde önemli bir rol oynayan kesim pergelini tamamlayarak patentini de aldı. Sağtaş, şimdilerde ilçe merkezindeki küçük atölyesinde mesleğini icra etmeyi sürdürüyor.

'PATENTİ CEZAEVİNDE ALDIM'

1999 yılında bir kaza sonucu cezaevine düştüğünü söyleyen Ahmet Sağtaş, "Sivas, Kayseri, Ankara cezaevlerinde kaldım. Erzincan cezaevinden tahliye oldum. Tahliye olmadan önce 18 Ağustos 2006'da tek koğuşta yatmayı tercih ettim. Geometrik araç gereçler istedim. O zamanki müdürümüz sağ olsun müsaade etti. Kavisli ahşapları kesmek için kesim pergeli üretmek istedim. Cihazın problemini çözmek için iki üç ay uğraştım. Cihazın teknik resimlerini çizdim. Cezaevinde iken faydalı model belgesi için başvuruda bulundum. Bu belgeyi aldım. Patent vekili geldi, emekli maaşımla onun ücretini ödedim. O zamanın parasıyla masraf 2 bin lirayı buldu. 2-3 maaşım patent başvurusu için gitti. Üç gün ile ben o haktan yararlanamadım ama devletime küsmedim. Sonrasında cumhurbaşkanımız zamanında çıkan yeni bir yasayla patent başvurusunda bulunup da tescil edilen mucitlere yüzde 70'i geri ödendi" dedi.

'KAVİSLİ ZEMNİLERDE HATA İHTİMALİ YOK'

Ürettiği cihazın ahşap oymacılıkta önemli bir yeri olduğunu söyleyen Sağtaş, "Yuvarlak masa yaparken üretmiş olduğum bu cihaz olmazsa olmaz. Bu cihaz olmadan çapı 80 santim bir sofra imal etmek için bir şablon ve kalıp çıkartıp yapacaksın. Bu da çok uğraştırıcı oluyor. Bu cihazla o çaptaki bir masa için gereken kavisi bunda vermek mümkün. Milim hata oranı yok. Bu cihaz olmadığı zaman o masa için bir şablon çizip kalıp çıkartıyor. Bu da insanı marangozluktan caydıran bir durum oluyor. Almanya'da çalıştığımda gördüm. Marangozda en zoru kavisli parçadır. İşte onun icadını yaptım. Hata ihtimali yoktur. Sıfır hata ile keser ve götürüp zımpara edersin. Yeni başlayan bir çırak usta bu şekilde uğraşmam deyip vazgeçebilir. Bu cihaz gençleri de teşvik eder. Ben bu yaşta bununla kolayca kesim yaptım. Ben atölyemde işin daha kolayını ve fiyat yönünden daha ucuzunu çıkartmaya çalışıyorum. Koltukların en zor yeri tepe parçasını kolayca çıkartıyor. Kesim pergeli 5 türlü parça kesiyor. Kesim pergeli ile bir kısmını kavisli bir kısmını düz kesmek de mümkün. Benim çok işime yarayan bir alet oldu" diye konuştu.

'SERİ ÜRETİM YAPAMADIM'

2009 yılına kadar cezaevinde olduğu için kesim pergelini üretemediğini belirten Sağtaş, "Cezaevinden çıktıktan sonra maaşımdan kredi çektim. Bu cihaz için alet aldım ve amatör bir şekilde üretime geçtim. Ankara ve İstanbul gibi yerlere sattım. İmkanlar olmadığı için seri üretimini yapamadım" ifadelerini kullandı.

Mesleğini severek yaptığını ifade eden Sağtaş, "Gücüm yettiği ölçüde, mesleğimi sürdürmeye çalışacağım" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Sivas / İmranli Yasin KIRAS

2021-01-07 08:32:02



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