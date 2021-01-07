Aaron Appindangoye Sivasspor ile sözleşme uzattı

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DG Sivasspor’da Gabonlu defans oyuncusu Aaron Appindangoye’nin sezon sonunda bitecek sözleşmesi 2023’e kadar uzatıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Aaron Appindangoye ile ilgili bilgi ekranında yer alan bilgiye göre, kırmızıbeyazlı kulüp, 28 yaşındaki futbolcu ile sözleşme yeniledi. Appindangoye’nin yeni sözleşmesi gelecek yıl itibarıyla başlayıp Mayıs 2023’te sona erecek.

2019 sezonunda Ümraniyespor’dan Sivasspor’a transfer olan Aaron, kırmızıbeyazlı kulüpte bu zamana kadar 51 müsabakaya çıktı. Sivasspor kariyerinde 6 kez sarı kartla cezalandırılan Aaron, toplamda 4 bin 423 dakika kırmızıbeyazlı formayı giydi.

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