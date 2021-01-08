Sivasspor’da şok sakatlıklar! Sivasspor'da 3 futbolcu sakatlandı

DG Sivasspor’da, sakatlığı bulunan futbolcular Marcelo Goiano, Serhiy Rybalka ve Mustapha Yatabare’nin sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.
DG Sivasspor’da sakatlığı bulunan; Marcelo Goiano, Serhiy Rybalka ve Mustapha Yatabare’nin sağlık durumu hakkında kulüp doktoru Burak Ayyıldız, açıklamada bulundu. Ayyıldız açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Marcelo Goiano’nun sol kalçasındaki kronik dejenerasyon ve sıkışma problemine bağlı olarak yeniden ağrıları oluşan ve en az 2 hafta tedavi planı oluşturulan oyuncumuzun tedavisi devam etmektedir. Serhiy Rybalka’nın sağ diz dış kıkırdakta hasar tespit edilen oyuncumuzun 2 hafta daha takımdan ayrı tedavisinin devam etmesini planlıyoruz. Mustapha Yatabare’nin ise ligde son oynadığımız Yeni Malatyaspor maçının ardından Yatabare'ye yapılan kontrollerde sağ kasık adalesinde seviye 2 yırtık tespit edildi. Oyuncumuzun 2 hafta sonra müsabakalara hazır hale gelmesini planlıyoruz.”
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.