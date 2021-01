Kuraklık onları hem sevindirdi hem düşündürdü Rize'de Kar yağmayınca meralarda hayvanlarını otlatma imkanı bulan besiciler sevinse de gelecekten kaygı duyduklarını belirttiler

Rize'de Kar yağmayınca meralarda hayvanlarını otlatma imkanı bulan besiciler sevinse de gelecekten kaygı duyduklarını belirttiler.

Tüm Türkiye’yi etkileyen kuraklık barajlardaki su seviyesini gözle görüler derecede düşürdü. Yaşanan kuraklıkla birlikte kar yağmaması besicilerin meralarda hayvanlarını otlatmalarına imkan verdi. Bu durum vatandaşları korkutsa şimdilik hayvancılıkla uğraşanların yüzünü güldürdü. Hayvanlarını kış aylarında ahırlara kapatarak yem veren çiftçiler Ocak ayında olunması rağmen hayvanlarını dağlarda otlatabildiklerini belirtti. Yem maliyeti açısından kar elde ettikleri için sevinen çiftçiler, kuraklık nedeni ile ileriki yıllarda ot ve su olmamasından korkuyor. Gürün ilçesine bağlı Sarıca köyünden hayvancılık ile uğraşan İsmail Türk, aylık 3 bin lira ile 5 bin lira arasında kar elde ettiklerini ancak ileriyi düşündüklerinde ise üzüldüklerini söyledi.



“Kar yağmazsa ne ot olur ne su’’

Çiftçi İsmail Türk, kar yağmadığı zaman ot ve suyun olmadığını bununda hayvancılığı zorlaştıracağını belirterek, “Benim aklım yetti yeteli böyle bir kuraklık olmadı. Gördüğünüz bu yaylıma bu zamanlarda kar nedeniyle çıkmanın mümkünü yoktu. Şimdi ise biz hayvanlarımızı otlatıyoruz burada. Ama kuraklığın ilerde bize daha çok zararı olacağını düşünüyorum ben. Çünkü kar yağmazsa ne ot olur ne su olur. Ot ve su olmazsa da bu hayvancılık daha da zorlaşır. Rabbim yardımcımız olsun. İnşallah iyi bir kar, yağmur yağarda bizde rahat bir nefes alırız’’ dedi.



5 bin lira kar elde ediyor, ileriyi düşününce üzülüyor

Türk, aylık 3 ile5 bin lira arasında kar elde ettiklerini dile getirerek, “Şu an bize tek bir faydası var. Biz geçen yıl bu zamanlar hayvanlarımızı besiye çekiyorduk. Şu an hayvanlarımıza bir avuç yem vermeden merada otlatmaya devam ediyoruz. Günlük ben 100 kilo tane yediriyorsam bu hayvana şu an hala bir fiil sürekli yayıyoruz. Nereden baksanız aylık 3 bin 5 bin civarında bizim karımız oluyor. Şu an bizi sevindiriyor ama ilerisini düşündüğümüz zamanda bizi üzüyor. Bizim memleket kar memleketi. Buralarda kar olmazsa hiçbir şey olmaz. Atalarımız ‘kar senesi var senesi’ derler. Görüyorsunuz köyümüzün dağlarında hiç kar yok, yağmadı. Güzün biraz yağmur yağdı ama faydası olmadı. Kar yağdığında toprağın kar suyunu yavaş yavaş emmesi lazım ki buralarda ota da faydası olsun suya da faydası olsun’’ şeklinde konuştu.

