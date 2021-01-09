Süper Lig: DG Sivasspor: 2 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig’in 18. haftasında DG Sivasspor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırladı. Müsabaka Sivasspor’un 21’lik üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Gradel’in kullandığı köşe vuruşunda Hakan Arslan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 21

52. dakikada Sivasspor’un sağ kanattan gelişen atağında Erdoğan Yeşilyurt’un ceza sahası dışından şutu auta çıktı.

55. dakikada köşe vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan Erdoğan Yeşilyurt’un şutu direkten döndü.

82. dakikada Gradel’in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt’un şutunu kaleci Günay kurtardı.

90+1. dakikada savunma arkasında topla buluşan Andre’nin şutunu Uğur Çiftçi çizgiden çıkardı.



Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Süleyman Özay xx, Candaş Elbil xx

DG Sivasspor: Ali x, Appindangoye xx, Caner xx, Robin Yalçın x, Uğur xx, Claudemir x, Erdoğan xx (Yasin Öztekin dk. 90 ?), Hakan xxx, Fajr xx (Camara dk. 90 +4 ?), Gradel xx, Kayode x (Kone dk. 78 x)

Yedekler: Muammer, Samassa, Kone, Cofie, Garcia, Kerem, Ninga, Ziya

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Djilobodji xx, Olkowski xx, Kubilay xx, Oğuz xx, Güray x (Enver Cenk dk. 70 x), Mirallas xx, Vetrih x (Kenan Özer dk. 55 x), Jefferson x, Maxim xx, Muhammet x (Andre Felipe dk. 69 x)

Yedekler: Çağlar, Mustafa, Ulaş, Kozulj, Mirza, Tetteh, Furkan

Teknik Sorumlu: Gabriel Margarit

Goller: Maxim (dk. 3) (Gaziantep FK), Hakan Arslan (dk. 41 ve 46) (DG Sivasspor)

Kırmızı kart: Jefferson (dk. 78) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Güray Vural, Günay Güvenç, Kubilay Aktaş, (Gaziantep FK), Hakan Arslan, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Ali Şaşal (DG Sivasspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.